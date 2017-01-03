۹۷میلیارد ریال تسهیلات برای خرید اداوت کشاورزی در قزوین پرداخت شد

رفعت اله حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کل سهمیه ابلاغی اعتبارات خط ۴ مکانیزاسیون کشاورزی برای استان ۲۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

به گفته ی وی؛ این میزان اعتبار جذب شده ۳۶ درصد از کل اعتبارات است که مابقی اعتبارات تا پایان سال جذب خواهد شد.

حمزه ای تصریح کرد: این اعتبارات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور، انواع ادوات و تجهیزات دامداری، زراعت، شیلات و آبزیان و باغبانی تخصیص داده شده که در جهت توسعه تکنولوژی مکانیزسیون و نوسازی ناوگان مکانیزه بخش کشاورزی است.

به گفته وی؛ در راستای حمایت از کشاورزان و همچنین توسعه و نوسازی ادوات و ماشین آلات کشاورزی؛ نرخ سود تسهیلات بانکی تخصیص داده شده به اعتبارات خط ۴ مکانیزاسیون کشاورزی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.