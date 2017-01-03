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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی قزوین:

۹۷میلیارد ریال تسهیلات برای خرید اداوت کشاورزی در قزوین پرداخت شد

۹۷میلیارد ریال تسهیلات برای خرید اداوت کشاورزی در قزوین پرداخت شد

قزوین- رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی استان قزوین از جذب بیش از ۹۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال تسهیلات از محل خط ۴ مکانیزاسیون کشاورزی در استان قزوین خبر داد.

رفعت اله حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کل سهمیه ابلاغی اعتبارات خط ۴ مکانیزاسیون کشاورزی برای استان ۲۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

به گفته ی وی؛ این میزان اعتبار جذب شده  ۳۶ درصد  از کل اعتبارات است که  مابقی اعتبارات تا  پایان سال جذب  خواهد شد.

حمزه ای تصریح کرد: این اعتبارات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور، انواع ادوات و تجهیزات دامداری، زراعت، شیلات و آبزیان و باغبانی تخصیص داده شده که در جهت توسعه تکنولوژی مکانیزسیون و نوسازی ناوگان مکانیزه بخش کشاورزی است.

به گفته وی؛ در راستای حمایت از کشاورزان و همچنین توسعه و نوسازی ادوات و ماشین آلات کشاورزی؛ نرخ سود تسهیلات بانکی تخصیص داده شده به اعتبارات خط ۴ مکانیزاسیون کشاورزی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3867468

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