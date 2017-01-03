این خودرو دوربین سلفی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندگجت، در آینده صنعت خودروسازی اهمیت سرعت خودرو در حال کاهش است و بیشتر به راحت بودن سرنشینان و از آن مهم تر سرگرمی آنان بها داده می شود. درهمین راستا شرکت «فیات کرایسر» طرح اولیه مینی ون خود به نام «پرتال» را در نمایشگاه CES رونمایی می کند. این خودروی الکتریکی مجهز به فناوری شناسایی صورت و صوت است.

طرح اولیه این مین ون دارای سه ردیف صندلی است و درها به طور کشویی به جلو یا عقب حرکت می کنند. این خودرو یک دوربین سلفی دارد. در کنار آن مجهز به سیستمی است که پس از جمع آوری اطلاعات سرنشینان مسیر سفر را برنامه ریزی می کند و مسافرانی که در عقب نشسته اند را تشویق می کند تا درباره این سفر در شبکه های اجتماعی پستی بنویسند.

همچنین اگر راننده و فردی که در ردیف آخر خودرو نشسته، نتوانند صدای یکدیگر را بشنوند می توانند با استفاده از سیستم مخابره داخل خودرو با یکدیگر گفتگو کنند.

از سوی دیگر مینی ون پرتال می تواند ۲۵۰ مایل را با باتری کاملا شارژ حرکت کند. همچنین قابلیت شارژ سریع را دارد و پس از ۱۵ دقیقه شارژ، خودرو می تواند مسافت ۱۵۰ مایل را طی کند.

در کنار این موارد این خودرو با تکیه برحسگرهای لیدار، رادار، اولتراسونیک و دوربین می تواند به حالت نیمه خودکار نیز حرکت کند.