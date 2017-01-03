وزش باد همراه با گرد و خاک در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی از امروز با تغییر جهت جریانات جوی و نفوذ توده هوای سرد شمالی به منطقه سیستان واقع در شمال استان، به تناوب تا اوایل هفته آینده وزش باد و گرد و خاک را خواهیم داشت.

وی افزود: از همین رو از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده در اکثر نقاط استان وزش باد متوسط از سمت شمال- شمال غرب غالب شده و در سیستان، سراوان و بزمان وزش باد نسبتاً شدید و با سرعت ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک و کاهش دید است.

وی گفت: همچنین کاهش تدریجی دما در نیمه شمالی استان از امروز شروع می شود که جمعه هفته جاری و شنبه آینده این کاهش دما محسوس و حدود ۸ تا ۱۰ درجه است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از اواخر وقت پنج شنبه و اوایل جمعه کاهش موقتی دما در ارتفاعات سردسیر مرکزی استان دور از انتظار نیست و احتمال یخبندان موقتی شبانه وجود دارد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ایرانشهر با ۳۰ درجه بالای صفر گرمترین و زابل با ۵ درجه بالای صفر سردترین شهر استان بوده اند.