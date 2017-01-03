به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان بسیج رسانه استان زنجان، عبدالله جعفری با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی اصحاب رسانه استان اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت فرا رسیدن روز بسیج رسانه در روز جمعه ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان در این روز خاطرنشان کرد: این مسابقات قرار است از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ روز جمعه در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با بیان اینکه تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه استان می‌توانند در این جشنواره فرهنگی-ورزشی شرکت کنند، ابراز کرد: با توجه به محدودیت در ثبت نام علاقه‌مندان هر چه سریع‌تر برای تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام کنند.

جعفری با اشاره به اینکه این مسابقات با همکاری هیئت تیراندازی با کمان استان زنجان برگزار می‌شود، گفت: برای تمامی شرکت کنندگان دراین جشنواره یک هدیه عمومی نیز در نظر گرفته شده است.

جعفری با بیان اینکه برای نفرات برتر مسابقه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد، بیان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و هماهنگی می‌توانند با شماره ۳۳۵۵۲۲۴۰ و یا ۰۹۱۲۲۴۱۴۷۷۰تماس حاصل فرمایند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان هدف از برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی را ایجاد شور و نشاط در بین اصحاب رسانه استان دانست و تصریح کرد: با توجه به استرس‌زا بودن فعالیت در عرصه رسانه برگزاری چنین برنامه‌های می‌تواند برای فعالان این عرصه مفید باشد.

جعفری ایجاد انسجام وهمدلی در بین اصحاب رسانه استان را از دیگر اهداف این جشنواره فرهنگی-ورزشی دانست و گفت: توجه به امر ورزش در زندگی روزمره اصحاب رسانه نیز از جمله این اهداف است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این سازمان در طول سال خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزش مقدماتی و حرفه‌ای خبرنگاری، برگزاری جشنواره‌ امر به معروف و نهی از منکر، جشنواره رسانه‌ای ابوذر، طرح ولایت رسانه‌ای، بازدید از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، گرامیداشت روز خبرنگار و جشنواره‌های فرهنگی-ورزشی از برنامه‌های بسیج رسانه استان زنجان است.

جعفری عنوان کرد: سعی داریم دوره‌های آموزشی مقدماتی و حرفه‌ای عکاسی را نیز برای اصحاب رسانه استان زنجان برگزار کنیم.