برنامه هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان ایران روز پنجشنبه ۱۶ دیماه با سه دیدار در شهرهای اصفهان و تهران (دو دیدار) پیگیری خواهد شد.

در نخستین مسابقه این هفته و در سالن ملت اصفهان، ذوب آهن که با ۴ برد و ۱۲ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست، میزبان نارنجی پوشان سایپا خواهد بود.

سایپا با ۳ برد و ۹ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی برابر ذوب آهن در این مسابقه، با ذوبی ها از نظر تعداد برد و امتیاز یکسان خواهد شد، اما صدرنشین نمی شود زیرا معدل ست های باخته سایپا بیشتر از ذوب آهن است.

در دومین مسابقه این هفته لیگ برتر والیبال بانوان تیم های دانشگاه آزاد و شهرداری تبریز در سالن فتح علوم تحقیقات به مصاف یکدیگر می روند.

دانشگاه آزاد با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه پنجم جدول است و شهرداری تبریز بدون برد و امتیاز در انتهای جدول این رقابت ها قرار دارد. دانشگاه آزاد با امتیاز میزبانی در این مسابقه می تواند به سومین برد خود دست یابد و شرایط خود را در جدول این رقابت ها بهبود بخشد.

دومین دیدار مهم هفته ششم لیگ برتر بانوان در خانه والیبال تهران برگزار می شود و تیم پارسه تهران میزبان بانک سرمایه است.

تیم بانک سرمایه که با سه برد و ۹ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد برای حفظ جایگاه دومی خود نیاز به کسب پیروزی در این دیدار دارد و از سوی دیگر تیم پارسه تهران که با دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول است، برای کسب سومین برد خود به میدان می رود.

پارسه با دانشگاه آزاد رقابت نزدیکی دارد و در صورت پذیرش شکست برابر بانک سرمایه احتمال از دست دادن جایگاه چهارم جدول برای این تیم متصور است.

تیم پارس شیراز که با یک برد و ۳ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد، این هفته استراحت خواهد داشت.

برنامه هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان به شرح زیر است:

ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران(اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۱)

دانشگاه آزاد – شهرداری تبریز (تهران، سالن فتح، ساعت ۱۱)

پارسه تهران – بانک سرمایه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۱)