ملاحظات زیست محیطی در بهره برداری از نمک دریاچه ارومیه لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده صبح سه شنبه در کارگروه اقتصادی و تولیدی استان با اشاره به برداشت روزانه نمک از ساحل دریاچه ارومیه از استان آذربایجان شرقی برای فعالیت‌های تولیدی گفت: با توجه به درخواست تعدادی از سرمایه گذاران برای بهره برداری از نمک خشک دریاچه ارومیه از ساحل استان آذربایجان غربی، ضروری است سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به دریافت مجوزهای لازم برای برداشت نمک خشک با رعایت مسائل زیست محیطی اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی دریاچه ارومیه و افزایش بهره مردم استان از این منبع طبیعی باید از شرکت‌های دانش بنیان و علمی استفاده شود افزود: همان طور که برای احیای دریاچه ارومیه دانشگاهها و اساتید برجسته علمی کشور دعوت شده و با استفاده از نظرات علمی آنها سطح تراز دریاچه در حال افزایش است، برای استفاده از نمک و املاح موجود دریاچه هم با نظارت اداره کل محیط زیست باید از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه واشتغال استان برنامه ریزی شود.

صفرزاده با بیان اینکه از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری از دریاچه ارومیه باید در تمام فصول استفاده کنیم ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان کشور وجود دارند که تنها ۱۶ شرکت دانش بنیان در استان فعال هستند و باید از فعالیت و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان جدید در آذربایجان غربی حمایت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به اهمیت احیای دریاچه ارومیه و ضرورت بهره گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان علمی، باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کشور بیشتر بهره گیری کرد.

انطباق توسعه اشتغال در حاشیه دریاچه ارومیه با برنامه ششم توسعه، برنامه‌ای برای تغییر معیشت روستاییان حاشیه دریاچه و افزایش ۳۰ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت روند احیای دریاچه ارومیه ارائه شد.