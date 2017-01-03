زنجان ۲۹ شهید در دوران انقلاب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیادشهید استان زنجان، علی کاظمی ظهر سه شنبه در کار گزوه اجتماعی، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یکی از رخدادهای مهم کشورمان است که بعد از ۳۹ سال هنوز خاطرات خوشی را برای مردم زنده میکند از اینرو باید با عمق دادن به موضوع دستاوردها را نیز به مردم بازگو کنیم.
وی با بیان اینکه باید به مردم بگوییم که آزادی و امنیت کنونی را مدیون چه کسانی هستیم، افزود: هر شخصی به نوبه خود و با توجه به امکانات و جایگاه اجتماعی خود میتواند به موضوعات بپردازد و واقعیات را بیان کند.
مدیرکل بنیاد استان زنجان گلباران، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا را یکی از برنامههای دهه فجر عنوان کرده و اظهار کرد: مدتهاست که در پی این هستیم مزار شهدا انقلاب را ساماندهی کنیم که تاکنونی به صورت صد در صد به این مهم دست نیافتهایم اگر در ایام دهه فجر امسال شروع این عملیات را با مشارکت ارگانهایی چون شهرداری شاهد باشیم اقدام مناسبی خواهد بود.
کاظمی دیدار با خانوادههای شاهد و ایثارگر در طول سال را یک وظیفه دانسته و اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد این دیدارها در مناسبتها افزایش مییابد باید نظم و برنامهریزی مناسبی نیز وجود داشته باشد تا به ترتیب از همه خانوادههای شاهد و ایثارگر استان دیدار شود.
مدیرکل بنیاد استان زنجان با اشاره به شهدای انقلاب گفت: استان زنجان ۲۹ شهید انقلابی دارد که از این تعداد یک نفر روحانی، ۲ نفر دانشجو، ۴ نفر دانشآموز، ۲۰ نفر کارگر بخش خصوصی و ۲ نفر کارمند هستند.
کاظمی ادامه داد: بیشترین تعداد شهدای انقلاب در روز ۲۱ بهمن ماه به تعداد ۷ شهید است. در این میان زنجان مفتخر به داشتن ۹۱ جانباز ۷۰ درصد است که دو نفر از آنها جانباز دوران انقلاب محسوب میشوند. در مجموع جانبازان انقلاب شامل ۲۰ نفر مرد و یک نفر زن میشوند.
کاظمی با اشاره به اینکه از میان ۵۸۸ آزاده استان ۱۸ نفر آزاده سیاسی هستند که دو نفر از آنان دارفانی را وداع گفتهاند، بیان کرد: نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان جانباز و آزاده سیاسی است از اینرو میتوان یکی از برنامههای دهه فجر را سخنرانی وی در ۱۳ بهمن ماه در مسجد انقلاب در قالب یادواره شهدا در نظر گیریم.
مدیرکل بنیاد استان زنجان درباره برنامههای بنیاد در دهه مبارک فجر توضیح داد: اجرای طرح پایش سلامت برای خانوادههای شاهد و ایثارگر از یکم تا ۲۲ بهمن ماه، برگزاری مراسم گلباران مزار شهدا در ۸ شهرستان و دیگر بخشها، سخنرانی مسئولان در نماز جمعه، برگزاری مسابقات با موضوع انقلاب، استفاده از بنر تبلیغاتی و تصاویر درج شده شهدا در نقاط مختلف استان برای معرفی شهدا از دیگر برنامههای دهه فجر است.
وی به برگزاری نمایشگاه عکس در موزه کارخانه کبریت زنجان اشاره کرده و افزود: با توجه به اینکه مردم مدتی است برای حضور در نمایشگاههای مختلف به کارخانه کبریت میروند برگزاری نمایشگاه عکس و آثار شهدا انقلاب نیز میتواند در نوع خود حرکت مناسبی باشد. همچنین معرفی و گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب در محافلی چون هیئتهای مذهبی نیز میتواند در معرفی آنان به مردم گام مهمی باشد.
برگزاری نمایشگاه یادیاران، نواختن زنگ انقلاب در مدارس شاهد، مراسم میهمانی لالهها، جشنواره موسیقی استانی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه با عنوان آوای امید، رژه موتور سواران در ساعت ۹:۳۳ دقیقه ۱۲ بهمن ماه مصادف با ورود امام به کشور از گلزار شهدای بهشت حضرت معصومه(س) تا گلزار بهشت حضرت فاطمه(س) برخی از برنامههایی بود که از سوی نمایندگان حاضر در جلسه مطرح شد.
نظر شما