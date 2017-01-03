حملات سایبری و پناهجویان بزرگترین تهدید آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس دمیزیر» وزیر کشور آلمان با چاپ یادداشتی در روزنامه فرانکفورترآلگماینه نوشت: آلمان در حال حاضر در مسیر رویارویی با تروریسم با چالش های بزرگی مانند حملات سایبری و بحران پناهجویان روبرو است.

آنچه باید بیشتر از هر چیز به آن پرداخته شود این است که در نظام فدرالی آلمان باید با تقویت بنیه امنیتی در ایالت ها بتوانیم به قدرت و توانایی لازم در حوزه امنیت دست پیدا کنیم.

وزیر کشور آلمان همچنین خاطر نشان کرد: تامین امنیت در شهرها و ایالت ها مستلزم بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی در حوزه امنیت است و باید در سایه همکاری با مدیران ایالت ها به این امر مهم دست پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه احترام به قانون اساسی و تبعیت از آن می تواند در بسیاری از موارد گره گشای ارگان های آلمان باشد، افزود: همکاری اداره های جنایی در هر ایالت با ارگان های امنیتی می تواند به عنوان یک راهکار مهم در نظر گرفته شود.

افزایش سطح امکانات و تجهیزات نیروهای پلیس از دیگر ملزومات تامین امنیت در آلمان است که این امر می تواند در حوزه امنیت سایبری نیز اختصاص داده شود.

وزیر کشور آلمان همچنین پیشنهاد تاسیس و راه اندازی اداره ملی سفرهای خارجی را مطرح و خاطر نشان کرد که این امر می تواند در حوزه ورود و خروج پناهجویان نیز فعالیت های لازم را در راستای افزایش تامین امنیت داشته باشد.