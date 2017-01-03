هماهنگی میان ایران و روسیه در رابطه با سوریه همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز(سه شنبه)در حاشیه دیدار با نوری المالکی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا ایران از مواضع خود نسبت به مسئله سوریه عقب نشینی کرده یا خبر، اظهار کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران ثابت است و آن هم حمایت کامل و مستمر از خط مقاومت است که از ایران شروع می‌شود و از عراق عبور می‌کند و به سوریه، لبنان و فلسطین میرسد.

وی تاکید کرد: با توجه اینکه سوریه یک حلقه مهم در زنجیره مقاومت است ایران از ابتدای این توطئه منطقه ای و بین المللی علیه مشور سوریه در کنار دولت و ملت آن ایستاده است و همچنان این ایستادگی ادامه دارد. این نوع اقدامات تبلیغات کاذبی است و ایران به هیچ وجه از مواضع اصولی خود که حمایت از خط مقاومت و عناصر مقاومت که از جمله آن سوریه باشد عقب نشینی نخواهد کرد.

ولایتی افزود: دیگران که نقش مخربی در سوریه داشتند امروز سعی دارند در صلح و آشتی برقراری وضعیت بعد از جنگ سوریه دخالت کنند باید بدانند که پرونده آنها نزد ملت و دولت سوریه پرونده‌ای سیاسی است و همچنان دولت و ملت سوریه این است که این کشور مهم تمامیت عرضی و حاکمیت ملیش حفظ شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مردم سوریه باید اختیار تعیین سرنوشت خودشان را داشته باشند و هیچ کشوری نیز حق ندارد در امور داخلی این کشور دخالت کند.

ولایتی با تاکید بر اینکه حضور ایران در سوریه به دعوت دولت آن کشور بوده و حضورش قانونی است، گفت: تا به حال دولت و ملت سوریه پیروز بودند و ایران نیز خشنود از این پیروزی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که روسیه منافع ما را در نشست آستانه مد نظر قرار دهد و تا پایان مسیر هماهنگی میان این دو کشور ادامه داشته باشد، گفت: رابطه ایران و روسیه یک رابطه دوستانه است و براساس حسن همجواری است و در کل یک رابطه راهبردی محسوب می شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هر جا این دو کشور با یکدیگر به بحران سوریه کمک کردند و با یکدیگر هماهنگ بودند - که البته این هماهنگی ها با محوریت دولت سوریه - به نفع هم پیمانان سوریه و محور مقاومت شده است.

ولایتی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد خارج از اراده دولت و ملت سوریه در برقراری صلح دخالت کند جایی نخواهد داشت اما هماهنگی میان ایران و روسیه در رابطه با سوریه همچنان برقرار است۰

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود یکی از بندهای توافق آتش بس خروج گروهایی همچون حزب الله از سوریه است؛ آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: این ادعای دشمنان سوریه است، حزب الله تاکنون شهدای فراوانی داده است و بیشترین کمک را به دولت سوریه کرده و دولت سوریه نیز همچنان حزب الله و سید حسن نصرالله را دوست بسیار نزدیک خود میداند و باید بگویم این گونه اظهارات تبلیغات منفی دشمن است.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ به این سوال که نوری المالکی در صحبت هایش اشاره به فتنه های جدیدی در عراق داشته در این خصوص نظرتان چیست؟ گفت: ما بسیار امیدواریم که قدم بعدی در پیروزی خط مقاومت آزادی موصل و بازگشت به آن به آغوش دولت و ملت عراق باشد۰

وی با اشاره به توطئه ای که نوری مللکی به آن اشاره کرد گفت: عده ای از توطئه گران با حمایت آمریکا و بعضی از کشورهای مرتجع منطقه به دنبال تجزیه عراق هستند و این توطئه آنها بدون تردید با شکست مواجه خواهد شد.