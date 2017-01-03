۲۳۰ خانوار زندانی تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر سه شنبه در جلسه مشترک با مدیر کل زندانهای استان زنجان، افزود: فقر در اثر آسیبهای مختلف در جامعه به وجود می آید و کمیته امداد تولید کننده فقر نیست بلکه مصرف کننده آن است.
وی به برنامههای کمیته امداد در مقابله با گسترش فقر اشاره کردو ادامه داد: رویکرد دهه چهارم کمیته امداد در خدمترسانی ایجاد زمینههای توانمندی خانوادهها با بهرهگیری از ظرفیت و توان آنها با ارائه آموزشهای فنی و حرفهای، مهارتآموزی و ایجاد شغل و درآمد پایدار است.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: بر همین اساس خدمات متعددی برحسب نیاز خانوادهها در سرفصلهای مختلف از جمله درمان، جهیزیه، کمک به دانشآموزان و دانشجویان مستعد انجام میشود و در این زمینه از ظرفیت خیران نیز استفاده میشود.
صفری با اشاره به اقدامات کمیته امداد در جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از فقر بین نسلی افزود: از جمله اقدامات کمیته امداد در کاهش آسیبهای اجتماعی حمایت از زندانیان است.
وی افزود: یکی از گروههای تحت پوشش کمیته امداد، خانواده زندانیان نیازمند است و خانوادههای زندانیان نیازمند بنا به علل مختلف در معرض آسیب هستند و کمیته امداد با تحت حمایت قرار دادن این خانواده ها از آسیب در خانواده ها جلوگیری به عمل می آورد.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان ابراز کرد: از جمله خدمات کمیته امداد در حوزه پیشگیری از آسیبها در خانوادههای زندانیان همکاری با ستاد دیه درباره مساعدت و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد است و در همین راستا طبق برنامه ریزی صورت گرفته و استفاده از مشارکت خیران فردی که به علت بدهی، تصادف در زندان به سر می برد و عواقب ناشی از زندانی بودن آن متوجه جامعه است با کمک و مساعدت صورت گرفته به آغوش خانواده بازمیگردد.
صفری ادامه داد: توانمندسازی این گروه از جامعه هدف موجب میشود که آسیبی که بر اثر آن خانواده دچار فقر شده است از بین رفته و فضای کسب و کار حلال برای آنها در ادامه راه میسر شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳۴ خانوار زندانی تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند.
در این دیدار مدیر کل امور زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی استان زنجان نیز اظهار کرد: حمایت از این خانواده در کمیته امداد کار بسیار ارزشمند بوده و قابل تقدیر است.
علاءالدین کریمی گفت: توانمندسازی این خانوادهها در پیشگیری از باز تولید فقر بسیار مهم است و در همین راستا اداره کل زندانها آمادگی همکاری متقابل با کمیته امداد را دارد
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