نمايندگان وزارت علوم به هيات هاي مميزه دانشگاه ها اعزام مي شوند / هيچ دانشگاهي در سال جاري شرايط ايجاد هيات مميزه را ندارد

دكتر مهدي ايرانمنش - مشاور وزير علوم و مدير كل دفتر هيات امنا و هيات مميزه مركزي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: هيات هاي مميزه اي كه در دانشگاه وجود دارند به مسائل اعضاي هيات علمي مانند ترفيع و امتياز بورس مي پردازند و در حال حاضر 43 دانشگاه در سطح كشور داراي هيات هاي مميزه هستند.

وي ادامه داد: امسال برنامه جديدي براي نظارت بر كار هيات هاي مميزه اعمال مي شود. بر اين اساس شخص وزير علوم سه نماينده را از وزارتخانه به هيات هاي مميزه دانشگاه ها مي فرستد تا عملكرد دانشگاه ها را مورد ارزيابي قرار دهند.

مشاور وزير علوم و مدير كل دفتر هيات امنا و هيئت مميزه مركزي اظهار داشت: قبل از اينكه دانشگاه ها هيات هاي مميزه مستقل داشته باشند تمامي امور در هيات مميزه مركزي وزارت علوم انجام مي شد. پس از اينكه هيات هاي مميزه در دانشگاه هاي داراي شرايط ، ايجاد شد و دانشگاه ها از نظر تعداد اساتيد و دانشيار به حد مطلوب رسيدند مي توان با ايجاد هيات مميزه در آن ها موافقت كرد.

ايرانمنش گفت: جهت تعيين اعضاي هيات مميزه بين استادان و دانشياران انتخابات برگزار مي شود و افرادي كه برگزيده مي شوند به وزارت معرفي مي شوند و پس از اخذ حكم از سوي وزير به مدت دو سال در هيات مميزه فعاليت مي كنند.

وي اضافه كر: دفتر هيات مميزه مركزي در وزارت علوم نيز امور مربوط به ارتقا را در مورد دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه انجام مي دهد. نظارت بر همه هيات هاي مميزه بر عهده دفتر مركزي است و گزارش سالانه از سوي دفاتر ارائه مي شود.