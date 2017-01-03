احتمال رشد قیمت کالاها در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که آمریکا و چین قصد دارند طی سال ۲۰۱۷ میلادی با افزایش هزینه های مالی، رشد اقتصادی خود را تقویت کنند، این سیاست ها احتمالا در نهایت موجب افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف خواهد شد.

تحلیلگران اقتصادی اعلام کردند: قیمت فلزات اصلی و اساسی مثل مس، آلومینیوم احتمالا تحت تاثیر اجرای سیاست های دونالد ترامپ با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد.

قیمت فلزات در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۰ درصد رشد داشته و شاخص بورس فلزات لندن برای نخستین بار در ۴ سال گذشته با افزایش روبرو شده است.

شاخص کالای بلومبرگ نیز در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که این شاخص در ۵ سال قبل از آن به طور متوالی با کاهش همراه شده بود.

کاهش تقاضای چین در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی نفت و مس داشته است. موسسه مالی سیتی گروپ پیش بینی کرده است که قیمت نفت، مس و روی در سال ۲۰۱۷ با افزایش روبرو خواهد شد. تحولات اقتصادی چین و سیاست های مالی ترامپ می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت کالاهای مختلف داشته باشد.

در حالی که قیمت فلزات اصلی و اساسی در سال ۲۰۱۷ با افزایش روبرو خواهد شد، تحلیلگران بر این باورند که قیمت جهانی نفت تغییر چندانی نخواهد داشت چرا که نگرانی های زیادی درباره وضعیت تولید شیل نفت در آمریکا وجود دارد.

به نظر می رسد قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال سال آینده حدود ۵۵ دلار تثبیت شود. افزایش تولید شیل نفت در آمریکا می تواند فشار زیادی بر قیمت جهانی نفت خام وارد کند.

موسسه گلدمن ساش نیز پیش بینی کرد : تولید شیل نفت آمریکا در سه ماه نخست ۲۰۱۷ با افزایش روبرو خواهد شد. علی رغم تصمیم اوپک برای کاهش تولید، قیمت نفت هنوز نسبت به رکوردهای سال های گذشته فاصله زیادی دارد.به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، قیمت طلا در سال جدید میلادی مسیر سخت و دشواری خواهد داشت. ادامه روند صعودی ارزش دلار آمریکا می تواند چالش بزرگی را برای طلا ایجاد کند.

تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا ژوئن بیش از ۷۴ درصد خواهد بود. موسسه گلدمن ساش پیش بینی ۳ ماهه و ۶ ماهه خود نسبت به قیمت جهانی طلا را به ۱۲۰۰ دلار کاهش داده است.