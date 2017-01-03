حضور بازیکن جدا شده در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۱ صبح در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی آغاز شد. این تمرین در حضور ۱۵ بازیکن پیگیری شد. سرخپوشان پس از صحبت‌های برانکو، ۱۰ دقیقه دور زمین دویدند و سپس در دو گروه گل کوچیک بازی‌ کردند.

* کریم باقری هم در این تمرینات پا به پای بازیکنان تمرین می‌کرد.

* درویش‌وند و بوژیدار رادوشوویچ هم از ابتدا تمریناتشان را زیر نظر ایگور پانادیچ پیگیری کردند.

* مارکو مربی بدنساز پرسپولیس هم که روز گذشته به ایران بازگشت، از امروز تمرینات سرخپوشان را زیر نظر گرفت.

* شوت‌زنی از راه دور به دروازه، برنامه دیگری بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود.

* محمدامین آرام‌طبع که گفته می‌شد از پرسپولیس جدا شده است و سرمربی سرخپوشان هم از او به عنوان بازیکن جدا شده یاد می‌کرد، همراه با پرسپولیسی‌ها تمرین می‌کند.

* محسن ربیع‌خواه و ولادیمیر پریموف هم دقایقی به صورت اختصاصی دور زمین دویدند و تمرینات اختصاصی‌شان را زیر نظر مارکو استیلینوویچ انجام دادند.

* این دو بازیکن تمرینات استقامتی را نیز در تپه‌ای که کنار زمین چمن شماره دو ورزشگاه آزادی بود، انجام دادند.

* بوژیدار رادوشویچ دروازه‌بان کروات پرسپولیس هم به علت سرماخوردگی، تمرین را نیمه کاره رها کرد و با نظر پزشک تیم به رختکن رفت.

* سرخپوشان سپس به دو گروه تقسیم شدند و به سانتر از جناحین و ضربه‌زنی به دروازه پرداختند که سرمربی سرخپوشان تأکید داشت تا بازیکنان در کشیدن سانتر، دقت لازم را داشته باشند.