هوای ۷ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح سه شنبه کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته است، اظهار کرد: ایستگاه های لشگر با ۱۴۰، خیام جنوبی با ۱۱۷، شهید مفتح با ۱۱۴، امامیه با ۱۱۳، خیام شمالی با ۱۱۱، تقی آباد با ۱۰۸ و سرافرازان با ۱۰۶ پی.اس.آی، آلوده‌ترین نقاط شهر مشهد هستند.

وی با تاکید به اینکه بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تنها در شرایط لزوم از منزل خارج شوند و در مناطق پر رفت و آمد تردد نکنند، عنوان کرد: عموم مردم از فعالیت های ورزشی در مناطق باز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۲۰ ایستگاه آلودگی سنجش هوا در مشهد وجود دارد، ابراز کرد: این وضعیت ناشی از تداوم ماندگاری آلاینده ها در هوای مشهد است ودر صورت افزایش رفت و آمد و تخلیه بار آلودگی در هوا، شاهد افزایش حجم آلاینده‌ها در این شهر خواهیم بود.

صالحی با بیان اینکه میانگین کیفیت آلودگی هوای مشهد امروز ۹۵ پی.اس.آی است، بیان کرد: به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا، شهروندان تا حد امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده و از رفت و آمد در مناطق غیر ضروری پرهیز کنند.