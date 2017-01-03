به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر فجر استانی از ۱۴ تا ۱۸ دیماه در یزد برگزار میشود و پنج اثر نمایشی در این مدت روی صحنه خواهد رفت.
این نمایشها که از استانهای تهران، قم، خراسان شمالی و تبریز به اجرا گذاشته میشود، از فردا چهارشنبه تا شنبه ۱۸ دیماه به روی صحنه میرود و امروز به پخش فیلم تئاتر فجر در تالار هنر خواهد گذشت.
در قالب این جشنواره فردا، ۱۵ دیماه نمایشهای «دوبارگی» به کارگردانی سیامک افسایی از استان آذربایجان شرقی و «هیس اون بیدار میشه» به کارگردانی نریمان محزون از خراسان شمالی هر دو به مدت ۶۰ دقیقه به ترتیب در پلاتوی تالار هنر و تالار هنر به روی صحنه میرود.
روز پنجشنبه ۱۶ دیماه نیز نمایش «هدیه مرموز» به کارگردانی یاسر خاسب از استان تهران به مدت ۳۰ دقیقه در پلاتوی تالار هنر به نمایش در میآید.
نمایش «خانوم» به کارگردانی ملاک از استان قم نیز روز جمعه، ۱۷ دیماه در پلاتوی تالار هنر اجرا میشود و آخرین نمایش نیز با عنوان «تنها سگ اول میداند چرا پارس میکند» به کارگردانی پشتکوهی از استان تهران در دو سانس در پلاتوی تالار هنر به روی صحنه میرود.
مراسم اختتامیه این جشنواره نیز روز ۱۸ دیماه ساعت ۱۸ در تالار هنر یزد برگزار خواهد شد.
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