سعید مازندرانی در دیدار با تحریریه خبرگزاری مهر اظهار کرد: تقریباً تمام خبرگزاری‌ها و نشریات استان گلستان را رصد می‌کنم و خبرگزاری مهر جزو رسانه‌هایی است که واقعیت‌ها در آن بیان می‌شود.

وی بابیان اینکه خبرگزاری مهر از رسانه‌های خوش‌نام در کشور و استان، افزود: سوء گیری سیاسی و غرض‌ورزی در این رسانه دیده نمی‌شود و همین امر باعث شده مطالب این خبرگزاری به واقعیت نزدیک بوده و عامه‌پسند باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بابیان اینکه هم‌اکنون برخی از رسانه‌های استان به تریبون یک گرایش خاص سیاسی و صنفی تبدیل‌شده‌اند، ادامه داد: همین امر باعث شده این رسانه‌ها جایگاه خود را ازدست‌داده و مورد وثوق مردم نباشند.

وی از رسانه به‌عنوان رکن چهارم یاد و اضافه کرد: این امر باعث شده مطبوعات و رسانه‌ها در دموکراسی و گردش آزاد اطلاعات در جامعه مؤثر باشد.

مازندرانی متذکر شد: مردم یکی از ارکان اصلی در این حوزه هستند و رسانه باید نیازها و مطالبات مردم را به گوش دولت رساند و اقدامات دولت را برای مردم تشریح کند و هرگاه رسانه‌ای بین مردم و دولت شکاف ایجاد کند ماهیت اصلی و ذاتی خود را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها باید از سبک سنتی خارج‌شده و با فنّاوری روز پیش بروند که خوشبختانه خبرگزاری مهر به خوبی در این حوزه ورود کرده است.

پیگیر بیمه خبرنگاران هستیم

وی با یادآوری اینکه روابط کارگر و کارفرمایی در شغل خبرنگاری در استان خیلی برقرار نیست، خاطرنشان کرد: ماهم دغدغه داریم و پیگیر بیمه خبرنگاران استان هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: تاکنون نشست‌هایی با تأمین اجتماعی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام‌شده و در حال تعامل برای شفاف شدن حقوق خبرنگاران و مدیران مسئول هستیم.

به گفته وی، هرچند در قانون و شیوه‌نامه و همچنین دستورالعمل‌ها خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف‌نشده اما ذاتاً کاری سخت و زیان‌آور است.

مازندرانی گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات خبرنگاران کاهش‌یافته و بیمه خبرنگاران در استان را ساماندهی کنیم.