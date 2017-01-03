گردشگری کلید رونق بشرویه/اقامتگاه های بوم گردی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل برگزاری همایش کویرنوردی گفت: خوشبختانه شهرستان بشرویه دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت های بسیاری در زمینه گردشگری است.

وی افزود: آثار تاریخی بجا مانده از دوران های مختلف و بخصوص کویر بکر و زیبای این شهرستان با تپه های ماسه بادی بلند از مهم‌ترین جاذبه های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و رکود اقتصادی منطقه، امروز فعال نمودن بخش گردشگری شهرستان می‌تواند کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی و اشتغال منطقه داشته باشد.

زمان زاده گفت: برای تقویت صنعت بوم گردی در شهرستان می‌طلبد تا زمینه های لازم را در این خصوص فراهم کنیم.

وی از میراث فرهنگی شهرستان خواست تا منازل قدیمی داخل بافت تاریخی بشرویه را مرمت و جهت تبدیل آنان به اقامتگاه های بوم گردی اقدام کنند.

فرماندار بشرویه همچنین از خبرنگاران خواست تا جهت معرفی پتانسیل های گردشگری بشرویه به تمام مردم کشور فعالیت خود را دوچندان کنند.

محمدرضا کیانی مسئول برگزاری همایش ملی کویرنوردی در بشرویه نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تمامی عوامل برگزاری این همایش گفت: برگزاری همایش های ملی کمک قابل توجهی در شناساندن و معرفی شهرستان می‌کند.

وی افزود: استفاده از آسمان پرستاره کویر و فعالیت بیشتر انجمن نجوم در این شهرستان می‌تواند از جز پتانسیل های بشرویه محسوب شود.