مراکز تحقیقاتی باید بر موضوعات تخصصی متمرکز شوند‎

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشیریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماندیشی روسای مراکز تحقیقاتی به میزبانی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی همدان با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن اولویتهای اساسی برای فعالیت مراکز تحقیقاتی، گفت: باید از انجام کارهای متفرقه و غیرمنسجم پرهیز شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات انجام شده در مراکز تحقیقاتی در کشور قابل ارائه است، گفت: متمرکز کردن مراکز تحقیقاتی بر موضوعات تخصصیتر و افزایش ارتباطات بین مراکز تحقیقاتی داخلی و ارتباط با مراکز متناظر ملی و بینالمللی ضروری است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت تبادلنظر بین روسای مراکز تحقیقاتی افزود: باید مراکز تحقیقاتی برای عمل به رسالتهای آموزشی و ترویج علم تلاش کنند تا این مراکز هر چه بیشتر از اعتبارات مربوط استفاده کنند.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات ماهانه اتاق فکر استادان، گفت: از سال ۹۵ موضوع برگزاری جلسههای اتاق فکر به صورت جهتدار مطرح شده و باید این جلسات ماهانه و به طور منظم برگزار شود.
بشیریان فعالیتهای مرکز تحقیقات بروسلوز را ارزشمند دانست و گفت: کارهای مقدماتی برای در نظر گرفتن آزمایشگاه اختصاصی برسلوز انجام شده و برنامهریزی برای برگزاری همایش ملی در دستور کار است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان از جذب نخستین عضو هیئت علمی در مرکز بروسلوز در روزهای اخیر خبر داد و گفت: امسال دو نفر عضو هیئت علمی پژوهشی با هدف جهتدار کردن امور جذب شدهاند.
وی با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی در قالب سه پژوهشکده فعالیت میکنند، گفت: مرکز تحقیقات سلامت روان، شرایط دریافت مجوز را دارد و مجوز مورد نیاز را به عنوان نخستین پژوهشکده رسمی دریافت میکند.
بشیریان با ارائه گزارشی از فعالیت مراکز تحقیقاتی مختلف دانشگاه افزود: مرکز تحقیقاتی ایمپلنت و لیزر در دانشکده دندانپزشکی مراحل اولیه را میگذراند و در صورت برخورداری از شرایط لازم، پرونده آنها ارسال میشود.
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