  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

استادان دانشگاه علوم بهزیستی در دوره دانش افزایی شرکت می کنند

استادان دانشگاه علوم بهزیستی در دوره دانش افزایی شرکت می کنند

دوره دانش افزایی ویژه اعضای هیات علمی با موضوع «اخلاق» در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره دانش افزایی به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با مشارکت معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

اساتید علاقه مند به شرکت در این دوره که از چهارم تا ششم بهمن ماه امسال برگزار می شود، از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ دی ماه جاری با مراجعه به دفتر نهاد رهبری دانشگاه نسبت به ثبت نام برای این دوره اقدام کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم بهزیستی ، اولویت ثبت نام را با استادانی گذاشته است که تاکنون در این دوره ها شرکت نکرده اند.

کد مطلب 3867520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها