استادان دانشگاه علوم بهزیستی در دوره دانش افزایی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره دانش افزایی به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با مشارکت معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

اساتید علاقه مند به شرکت در این دوره که از چهارم تا ششم بهمن ماه امسال برگزار می شود، از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ دی ماه جاری با مراجعه به دفتر نهاد رهبری دانشگاه نسبت به ثبت نام برای این دوره اقدام کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم بهزیستی ، اولویت ثبت نام را با استادانی گذاشته است که تاکنون در این دوره ها شرکت نکرده اند.