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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان

طرح هم نامی شرکت های حمل ‌ونقل مسافربری در زنجان اجرا می شود

طرح هم نامی شرکت های حمل ‌ونقل مسافربری در زنجان اجرا می شود

زنجان- مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان ازاجرای طرح هم نامی شرکت های حمل ونقل مسافربری باهدف ارتقای کیفیت خدمات به مسافران وارتقای ایمنی سفرهای جاده ای در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان  ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: براساس ضوابط جدید تاسیس وبهره برداری شرکت های مسافربری،متقاضیان سرمایه گذاری وفعالیت دربخش حمل ونقل مسافر می توانند تحت ضوابط تعیین شده یک شرکت بزرگ باچندشعبه ونمایندگی درسراسرکشورتاسیس کند ویا ازطریق انعقادقرارداد باشرکت های فعال به عنوان نماینده یاشعبه ای ازاین شرکت ها دراستان فعالیت فعالیت کند.

وی بابیان اینکه هم نامی نمایندگی ها وشعبه ها موجب ارتقای کیفیت خدمات به مسافران می شود،افزود:شرکت صاحب نام ونمایندگی های زیرمجموعه اش درشهرهای مختلف به منظورحفظ اعتبارو جلب رضایت مسافران دریک فضای رقابتی سالم فعالیت کرده وبابه کارگیری ازوسایل نقلیه باکیفیت وایمن وبهره گیری ازرانندگان آموزش دیده وماهر،علاوه برارتقای کیفیت خدمات به مسافران،موجب ارتقای ایمنی درسفرهای جاده ای وکاهش سوانح رانندگی درکشور می شوند.

دست نشان اظهارداشت : ساماندهی حمل توشه غیرهمراه مسافر،  بغل نویسی  وسایل نقلیه عمومی مسافربری، شناسایی خط سیر یا کریدورهای حمل‌ونقل عمومی، بررسی توزیع سفر و تحلیل ترافیکی محورها، از جمله سایر اقدامات حوزه حمل‌ونقل مسافربری است که درراستای جلب رضایت مردم و مسافران عزیز ازسوی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور در دست اقدام است.

کد مطلب 3867524

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