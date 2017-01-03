بررسی ایمنی ۵۰ آسانسور مراکز دولتی و عمومی پرتردد همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل ویژگیها و نوع بهره برداری خاص از آسانسورها باید ساختمان در قسمتی که دارای آسانسور است دارای شرایط دقیق تر و سخت گیرانه تری باشد.

مددی افزود: با توجه به اهمیت موضوع آسانسور و افزایش استفاده از این دستگاه و به منظور سهولت و آسایش بیشتر در رفت و آمدهای روزانه، این اداره کل از اواخر شهریورماه سالجاری بر اساس طرح سراسری پایش و بازرسی آسانسورهای مراکز دولتی و عمومی پرتردد، نسبت به بازرسی ۵۰ دستگاه از آسانسورهای منصوبه در سطح استان همدان اقدام کرد.

وی با بیان اینکه آسانسور وسیله‌ای دائمی برای بالا و پایین بردن مسافران و یا بار است، گفت: در این بازرسی ها آسانسور نصب شده در بیمارستاها، هتل ها و ساختمانهای عمومی شامل مراکز پزشکی و ساختمانهای پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت که مواردی از عدم تطابق با استانداردهای مربوطه مشاهده شده است.

وی متذکر شد: گزارش موارد نقص به مسئولین و مدیران مرتبط منعکس شده و درخواست شده نسبت به رفع نقص و ایمن سازی آسانسورها اقدام و بهره برداری از آنها را متوقف سازند.

وی ادامه داد: همچنین برای ادارات و مراکزی که نسبت به برطرف کردن نواقص اقدام نکرده اند اخطار پلمپ در مدت زمان مشخص ارسال شده که در صورت برطرف نکردن نواقص این اداره کل نسبت به پلمپ آسانسورهای منصوبه تا زمان رفع کامل نواقص اقدام خواهد کرد.

وی بیان داشت: مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور باید با انعقاد قراردادهای سرویس و نگهداری، از ایمن بودن آسانسور اطمینان یابند.

مدیرکل استاندارد استا با بیان اینکه آسانسورها به دلیل اهمیت ایمنی برای بهره مندی مشمول استاندارد اجباری است، یادآوری کرد: در عین حال که آسانسور وسیله ای تسهیل کننده برای جابجایی در ساختمانها محسوب می شود در صورت عدم ایمنی لازم و سقوط آنها می تواند بسیار خطرناک و حادثه آفرین باشد.