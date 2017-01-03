امام رضا(ع) تمدن عظیم اسلامی را در ایران بنیان نهادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، که به منظور افتتاح دفتر خبرگزاری فرهنگ رضوی به سمنان سفر کرده بود در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و در نخستین نشست شورای هماهنگی برنامه های موضوعی جشنواره امام رضا(ع)، که در دفتر امام جمعه سمنان برگزار شد، هجرت امام رضا(ع) به ایران را زمینه ساز بنیان گذاری تمدن عطیم اسلامی در این کشور عنوان کرد.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،با اشاره به معرفی مشهد مقدس به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اظهار داشت: سمنان میقات‌الرضا (ع) و در مسیر حرم تا حرم واقع شده است و زائران زیادی سالانه از این مسیر عبور می‌کنند.

وی افزود: پیامی را در زمانی که کنگره جهانی حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار می‌شد،‌ رهبر معظم انقلاب داشتند و فرمودند درست است که هجرت امام رضا (ع) از مدینه به مرو یک نبرد پنهان سیاسی با مأمون بود و هر چند که در نهایت به شهادت حضرت رضا (ع) ختم شد؛ اما در متن و بطن خودش در حقیقت این هجرت سراسر پیروزی بود و تمدن عظیم اسلامی بنیان گذاشته شد.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) بیان داشت: امروز شاهدیم که از دل تمدن عظیمی که در دل اسلام ایجاد شد، نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی به برکت شخصیت ممتازی مثل امام راحل و در ادامه آن رهبر معظم انقلاب و حوزه‌های علمیه چنین تمدنی بنیان گذاشته و شکوفا شد. باید گفت این تمدن بزرگ نیاز به معرفی دارد و محور و مدار آن تمدن بزرگ، امام رضا (ع) است.

جعفری افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌اتفاق مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی کشور منظومه برنامه‌ای فراهم کرده است که همه استان‌ها یعنی ۳۱ استان کشور در آن دخیل هستند و بعدها هم کشورهای مختلفی به این جمع پیوستند؛ ارادتمندان به ساحت مقدس امام رضا (ع) زیادند و در حال حاضر، ۷۷ کشور در دنیا در بزرگداشت ایام ولادت امام هشتم تلاش‌های فرهنگی،‌ علمی، تبلیغی و ترویجی انجام می‌دهند.

وی گفت: امروز شاهدیم که در دهه کرامت، ایام ولادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، خیزش عظیمی در مجموعه گستره کشور برای تعظیم و بزرگداشت سالروز امام رضا (ع) برپا می‌شود.

راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ رضوی در استان‌ها

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) با اشاره به اینکه فعالیت‌ها باید در دو بخش انجام می‌شد؛ یک بخش فعالیت‌های مربوط به عواطف و احساسات مردم بوده و در قالب مراسم و مناسک انجام می‌شد و یک بخش نیز انجام کارهای پژوهشی بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر، ۳۶۰ سازمان، نهاد، ارگان و تشکل با محوریت فرهنگ رضوی کار و فعالیت پ‍ژوهشی انجام می‌دهند و سالانه تولیدات بسیار خوبی در این بخش‌ها انجام می‌شود و در اختیار مردم و جامعه قرار می‌گیرد و تلاش‌های خوبی در این حوزه انجام شده است.

جعفری گفت: در سال‌های اخیر، مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این نتیجه رسیدند که ساختاری به‌طور مشخص باید وجود داشته باشد تا به این فعالیت‌ها سامان بخشد و به همین منظور بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) زیر نظر وزارت ارشاد تأسیس شد.

وی خاطرنشان کرد: این بنیاد چند فعالیت را در دستور کار خود دارد که ازجمله آن راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ رضوی به‌منظور حضور در عرصه فضای مجازی با الهام از آموزه‌های رضوی است؛ بنابراین این خبرگزاری در تهران تأسیس شد و در شهرستان‌ها، شعبه‌های آن یکی پس از دیگری در حال تأسیس است.