برنامه های دهه فجر با پویایی و نشاط برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر سه شنبه در ستاد هماهنگی مراسم دهه فجر شهرستان اسدآباد، با تشکر از شرکت‌کنندگان در حماسه ۹ دی در اسدآباد، اظهار داشت: این همایش با همدلی، همیاری و اتحاد مردم و مسئولان شهرستان به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

فرماندار اسدآباد به اهمیت دهه فجر در کشور اشاره و بیان کرد: دهه فجر مهمترین و باارزش‌ترین اتفاق کشور بوده و برگزاری مراسم این دهه به بهترین شکل ممکن، وظیفه همه مسئولان است.

وی خطاب به حاضران تاکید کرد: برنامه‌های دهه فجر نباید به چند مراسم تکراری محدود ختم شود بلکه می‌توان بهتر از این دستورالعمل‌ها را انجام داد.

افشاری عنوان کرد: ۶۳ درصد از جامعه اسدآباد افراد زیر ۴۰ سال هستند که اغلب با مفاهیم و اتفاقات انقلاب آشنایی ندارند، از این‌رو باید مراسمی متناسب با شرایط سنی این قشر از جامعه برگزار شود.

وی اظهار داشت: باید خدمات نظام در مسائل عمرانی و زیربنایی برای مردم بیان و مردم را به نظام جمهوری اسلامی دلگرم کرد.

فرماندار اسدآباد تاکید کرد: خدمات ارائه شده به مردم کشور ایران در منطقه بی‌نظیر است به طوری که برخی از خدمات مانند گاز حتی در پایتخت کشورهای همسایه نیز وجود ندارد.

بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد نیز در این جلسه گفت: در برنامه های دهه فجر باید به جایگاه ویژه ایران و انقلاب اسلامی در منطقه پرداخته شود.

هاشم صوفی به برخی از برنامه‌های دهه فجر در شهرستان اشاره و بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، افتتاح سالن ورزشی شهر آجین، تجهیز سالن جلسات اداره ارشاد، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی و غیره بخشی از این برنامه‌ها است.

