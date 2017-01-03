خبرنگار شیرازی مدیر روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج ایران و آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به کارنامه درخشان، تعهد، شایستگی و تجربه گرانبهای جنابعالی در عرصه رسانه، به موجب این ابلاغ شما را به سمت مدیر روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران و آسیا برای مدت یک سال و نیم منصوب می نماییم. امیدواریم در پناه خداوند منان و بهره مندی از برکات و مواهب الهی، براساس منش خردمندانه و اصول علمی و تخصصی در منصب هدایت های روشنگرانه و با شناسایی توانمندی ها و استعدادهای موجود در مسیر پیشبرد هرچه بهتر اهداف متعالی، فرهنگی و معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گام های بلند برداشته و ثابت قدم باشید. اطمینان دارد در راستای اعتلا و توسعه ورزش فکری و اخلاقی «بوکس شطرنج» و در چهار چوب مقررات وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های رزمی در سطح ملی و جهانی سرافراز و کوشا خواهید بود.

رشته «بوکس شطرنج» ۵ راند بوکس ۳ دقیقه ای و ۶ راند شطرنج ۲ دقیقه ای را شامل می شود. این ورزش با شطرنج آغاز می شود و در بین هر راند بوکسورها می توانند یک دقیقه استراحت کنند.

این نبرد ادامه خواهد یافت تا اینکه یکی از مبارزان در بوکس و یا شطرنج مغلوب او شود. زمانی که ۲ مبارز به انتهای بازی رسیدند اما هنوز فردی برنده نشده است با محاسبه امتیاز ها ورزشکار برنده معلوم می شود. بنیانگذار این ورزش در جهان «ایپه رابین» از کشور آلمان است.

عفاف کارشناس سینما و حدود ۲۰ سال است که در حوزه رسانه و مطبوعات فعالیت می کند. همچنین سال ها در رشته ورزشی بوکس فعالیت کرده است.