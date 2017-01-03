احداث بوستان ۸ هزار متری در محله کم برخوردار منطقه ۷ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مجتبی یزدانی با اشاره به تدابیر و دستورات شهردار تهران در جلسه نظارت ستادی از منطقه ۷ بر شناسایی و ایمن سازی بوستانهای سطح شهر تهران تاکید کرد و گفت:در همین راستا و با برنامه ریزی های لازم سازمان آتش نشانی و شهرداری منطقه ۷ نقاط ناایمن در بوستانها را شناسائی و سریعا نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام می کنند.

یزدانی در ادامه افزود: در راستای افزایش سرانه فضای سبز در مناطق کم برخوردار زمین ۸ هزار متری در این منطقه پس از خاکبرداری و تسطیح در آینده نزدیک برای استفاده شهروندان به بوستان تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد:همچنین زمینی به وسعت بیش از ۱۳۰۰ مترمربع جهت احداث فروشگاه شهروند تحویل و در حال ساخت است، ضمن این که یک بازار میوه و تره بار اصلی و چندین بازار میوه و تره بار محلی نیز در محلات این منطقه در جهت تامین سرانه های خدماتی پس از واگذاری نهایی زمین ها احداث خواهد شد.

تامین سرانه های خدماتی محلات کم برخوردار

وی با بیان این که اقدامات بسیاری در خصوص تامین سرانه های خدماتی محلات کم برخوردار این منطقه صورت گرفته است، گفت:ایجاد بوستان های جدید،نصب مبلمان پارکی،احداث و ایمن سازی آبنماها، نصب ست های ورزشی،ساخت آلاچیق، نصب وسایل بازی کودکان،رنگ آمیزی دیوارها و...از جمله اقدامات صورت گرفته در این محلات است.

یزدانی در خصوص آماده سازی و مناسب سازی ۲۲ بوستان برای استفاده معلولین گفت:در راستای مناسب سازی بوستان ها برای استفاده معلولین در ۲۲ بوستان شهر تهران؛ بوستان اندیشه در این منطقه به ویلچر، ست های ورزشی ویژه معلولین، ایجاد رمپ سرویس های بهداشتی و...تجهیز و مناسب سازی شده است.

به گفته یزدانی با توجه به لزوم احداث ایستگاه آتش نشانی در حوالی مصلی تهران و باغ موزه قصر احداث ایستگاه آتش نشانی در این منطقه پس از بررسی های نهایی، جانمایی و نسبت به احداث آن اقدام خواهد شد.

وی با تاکید بر ساماندهی و نظم بخشی به محدوده حصارهای کارگاهی مترو در این منطقه گفت:اقدامات لازم جهت شناسایی کارگاههای مترو و امکان کوچک سازی این نقاط صورت گیرد.

تاکید بر اجرای دقیق طرح تفکیک زباله از مبداء در مناطق

معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر اجرای دقیق طرح تفکیک زباله از مبداء در سطح شهر تهران تاکید کرد و گفت: اداره بازیافت منطقه ۷ ؛ راهکارها و پیشنهادات طرح تفکیک از مبداء را ارائه دهد تا در این زمینه نیز پیشرفت های خوبی حاصل شود.

وی در خصوص طرح استقبال از بهار ۹۶ توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در این منطقه گفت: در این طرح دیواره بزرگراه شهید صیاد شیرازی طراحی و اجرای آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.