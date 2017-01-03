مجلس ایران خواستار برخورد نهادهای حقوق بشری با عربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای ۱۹۱ نماینده در سالگرد شهادت آیت‌الله نمر صادر شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«۱۲ دی ماه سال گذشته دولت عربستان در اقدامی غیرانسانی و مغایر با موازین بین‌المللی، آیت‌الله شیخ نمر روحانی برجسته و عالی‌قدر اسلام را به شهادت رسانید. اعدام و شهادت آیت‌الله شیخ نمر در شرایطی که تروریست‌های افراطی و تکفیری آسایش و امنیت منطقه را سلب نموده و ثبات و آرامش را در منطقه تهدید کرده‌اند، حاکی از عمق بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی حاکمان دولت عربستان بود.

عربستان سعودی که در سال‌های اخیر با حمایت پیدا و پنهان از تروریست در منطقه و حمله و تجاوز به خاک یمن و کشتار مردم بی‌گناه آن و حمایت از سرکوب شهروندان دیگر کشورها، نقش غیرسازنده‌ای در ثبات منطقه پیش گرفته، عملاً در جهت تشدید تفرقه در منطقه گام برمی‌دارد.

بار دیگر ضمن محکومیت اعدام آیت‌الله شیخ نمر توسط دولت عربستان، از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر می‌خواهیم از رفتارهای دوگانه و متناقض با این‌گونه جنایات ضد بشری عربستان خودداری نموده و با محکومیت این اقدامات، به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل نمایند».