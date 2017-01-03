  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

۷ بهمن ماه در قم؛

برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه معرفی می شود

برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه معرفی می شود

مراسم معرفی برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و تجلیل از صاحبان آن در شهر قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، حجت‌الاسلام مهدی حقی، دبیر همایش کتاب سال حوزه، درباره این همایش گفت: مراسم معرفی برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و تجلیل از صاحبان آن در شهر قم برگزار می‌شود.

وی افزود: دراین مراسم که با حضور اندیشمندان، استادان عالیقدر و فرهیختگان حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود، یکی از مراجع عظام تقلید سخنرانی می کنند.

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان هجدهمین همایش کتاب سال حوزه روز پنج شنبه ۷ بهمن ماه از ساعت ۹ تا۱۲ صبح در سالن همایش مدرسه امام کاظم (ع) شهر قم برگزار می شود

کد مطلب 3867537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها