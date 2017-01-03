به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، حجت‌الاسلام مهدی حقی، دبیر همایش کتاب سال حوزه، درباره این همایش گفت: مراسم معرفی برترین آثار مکتوب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و تجلیل از صاحبان آن در شهر قم برگزار می‌شود.

وی افزود: دراین مراسم که با حضور اندیشمندان، استادان عالیقدر و فرهیختگان حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود، یکی از مراجع عظام تقلید سخنرانی می کنند.

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان هجدهمین همایش کتاب سال حوزه روز پنج شنبه ۷ بهمن ماه از ساعت ۹ تا۱۲ صبح در سالن همایش مدرسه امام کاظم (ع) شهر قم برگزار می شود