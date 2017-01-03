به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه درباره دغدغه ها و نگرانی‌های ایشان در راستای مطالبات عمومی شهرستان در محل فرمانداری، ضمن بیان اینکه با پیگیری مدیرکل آزاد راه های کشور آورده دولت برای احداث آزاد راه حرم تا حرم جاده فعلی تهران-مشهد است، ابراز داشت: با توجه به اینکه بخشی از درآمد شهروندان شاهرودی از طریق زائران امام هشتم و امور ترانزیتی این محور مهم مواصلاتی تامین می شود، احداث این آزاد راه با فاصله ۳۵ کیلومتری از شاهرود قطعا تاثیر خوبی در اقتصاد مردم منطقه نخواهد داشت لذا به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان دغدغه مردم را با برگزاری جلسات متعدد مورد پیگری قرار داده ایم تا حقی از مردم شاهرود زایل نشود.

وی با بیان اینکه احداث آزاد راه حرم تا حرم منتفی است و هر جا ابزارهای راه سازی در حال کار بود نباید به بحث آزاد راه تعمیم داد، افزود: با پیگیری انجام شده توسط وزیر راه و نماینده مردم شاهرود در مجلس، طرح حرم تا حرم تحقق نخواهد یافت.

هاشمی همچنین با اشاره به برخی شایعات در بحث انتقال ادارات کل مستقر در شاهرود به مرکز استان نیز ضمن تقدیر از خویشتنداری مردم در این خصوص، افزود: به صورت جد در حال پیگیری موضوع هستیم و قطعا نگاه مدیران استانی به این مهم احقاق حق مردم شاهرود است.

۵۷۱ طرح اشتغال زایی در شاهرود اجرا شد

معاون استاندار و فرماندار شاهرود در ارزیابی عملکرد فرمانداری نیز توضیح داد: فرمانداری شاهرود درسال‌های اخیر رتبه اول عملکرد را در بین فرمانداری های استان سمنان کسب کرد و در بحث تکریم ارباب رجوع نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داد که امیدواریم با همکاری و تعامل خبرنگاران و دستگاه های اجرایی بیش از پیش شاهد رشد و شکوفایی شهرستان باشیم.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: در حوزه کارآفرینی صندوق امید نیز از مجموع ۱۳میلیارد و ۹۵۰میلیون تومان اعتبارشاهرود مبلغ چهار میلیارد و ۶۴۴میلیون تومان در زمینه اشتغال و ازدواج جذب شد که بالاترین میزان جذب در استان سمنان به این شهرستان تعلق گرفت و از مجموع دو هزار طرح اشتغال زایی استان ۵۷۱طرح در شاهرود اجرایی و تسهیلات مرتبط به آنها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از پنج میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان اعتبار شاهرود ویژه سفر هیئت دولت به استان سمنان دو میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان جذب شده است، افزود: از مجموع ۲۱۸طرح اشتغال زایی در حوزه استان ۱۰۳طرح مربوط به حوزه شاهرود بوده است.

فرماندار شاهرود اشاره ای نیز به پرداخت تسهیلات به ۱۰۹پروژه صنعت و معدن و کشاورزی در راستای رفع موانع تولید داشت و گفت: از این تعداد ۸۲ طرح مربوط به جهاد کشاورزی و ۲۷ طرح هم در حوزه صنعت و معدن بوده است که در مجموع ۶۱ میلیارد و ۴۲۸میلیون تومان از طریق واحدهای صنعتی پرداخت شده است.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن ۴۵ میلیارد و ۴۳۰میلیون تومان، در حوزه جهاد کشاورزی ۱۵ میلیارد و ۹۹۵میلیون تومان تا ۱۳ آذر سال جاری از طریق سایت بهین یاب پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: ۳۳۴ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است که از این مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۲۸میلیون تومان در حوزه شاهرود بوده است.

رمز موفقیت مدیران تقویت ارتباط با خبرنگاران

معاون استاندار و فرماندار شاهرود رمز موفقیت مدیران را ارتباط با خبرنگاران دانست و ابراز داشت: بازوی توانمند هر مدیری رسانه ها است چرا که از این طریق می توان دغدغه ها و نگرانی های مردم را پیگیری کرد و با شناسایی نقاط ضعف و قوت در راستای ارتقا کیفیت برنامه های شهرستان کوشا بود.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: اهمیت کار روابط عمومی باید برای دستگاه های اجرایی مشخص شود تا این پل ارتباطی برقرار باشد نشست روابط عمومی و خبرنگاران که پیشتر نیز برگزار شده بود باید تقویت شود و این به روز بودن دغدغه ها و حساسیت های عموم را کاهش می دهد

وی با بیان اینکه در حوزه شاهرود باید نیرو پروری کنیم و اولویت انتصاب مدیران توانمندی و بومی بودن آنها باشد، افزود: هر دستگاهی به دنبال پیگیری مطالبات خودش است و معتقدیم نباید به دلیل بدهی یک دستگاه خدماتی امکانی را از شهرستان دریغ کرد و از سوی دیگر تعامل باید دو سویه باشد تا تکرار این رویه منجر به سو استفاده از موقعیت ایجاد شده را فراهم نکند و امروز افتخار می کنیم ۳۷مدیر اجرایی شهرستان بومی هستند که ۹۳درصد مدیران شهرستان را شامل می شوند.

وحدت و آرامش نیاز امروز استان سمنان است

معاون استاندار و فرماندار شاهرود با بیان اینکه باید زمینه آرامش و وحدت را در استان فراهم کنیم، ابراز داشت: مردم شاهرود در کارزارهای مهم از خود متانت و خویشتن داری نشان دادند و این بسیار ستودنی است که مسائل و مشکلاتی که دغدغه اصلی و مطالبات مردمی است را از طریق راه حل های قانونی پیگیری می کنند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه استاندار سمنان در طی یک سال اخیر ۱۴سفر به شاهرود داشته و این نشان از نگاه ویژه وی به شرق استان دارد، تصریح کرد: برگزاری کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرستان شاهرود بیانگر آن است که امورات استان به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی بالاترین دغدغه دولت را بحث اشتغال دانست و تاکید کرد: سرمایه گذار علارغم اینکه به دنبال استفاده از آب و برق و گاز است باید مجوزهای قانونی آن را نیز پیگیری کند و متاسفانه در این بین برخی ها سرمایه گذار نیستند که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

نگاه ویژه دولت یازدهم به مناطق کمتر توسعه یافته

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان جلسات متعددی برگزار شد که به ارتقا کیفیت عملکرد دستگاه های اجرایی کمک شایانی کرد، ابراز داشت: ۱۱جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در شاهرود برگزار شد که طی آن ۸۶ پروژه از کارگروه های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی با یادآوری اینکه دو کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع استان سمنان در شاهرود تشکیل شده است، تصریح کرد: در راستای ارتقا کیفیت و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی و تحقق شعار سال نیز ۱۵جلسه با سرمایه گذاران در این بخش برگزار و از ۳۸واحد کشاورزی و صنعتی بازدید به عمل آمد.

وی سیاست دولت یازدهم را نگاه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته ذکر کرد و افزود: طرح جامع سلامت، اعطای قیر رایگان به روستاها و اجرای طرح بیمه همگانی نشان از اقدامات بنیادین این دولت دارد که امیدواریم مدیران دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه در راستای تحقق اهداف عالی نظام کمک حال دولت باشند.