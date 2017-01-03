به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی توانمندیهای بانوان استان در زمینههای مختلف عنوان کرد.
وی افزود: امور بانوان و خانواده استانداری با تعامل با سایر دستگاههای اجرایی به دنبال فرهنگسازی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامهها و بهروزرسانی اطلاعات فعالیتهای حوزه بانوان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل به تشکیل بانک اطلاعاتی بانوان در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: در عین حال به منظور توانمندسازی منابع انسانی دورههای آموزشی مختلف برگزار میشود.
به گفته محمد لو یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی حوزه امور بانوان و خانواده، زنان و اقتصاد مقاومتی است و به همین منظوری تعدادی از زنان بیسرپرست و بد سرپرست برای استفاده از تسهیلات به بانکهای کارآفرین و توسعه تعاون معرفی شدند.
وی همچنین با اشاره به جمعآوری برنامههای ادارات در حوزه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی زنان و کودکان نیز کارگاههای متعددی برگزار میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل به تشکیل چهار کارگروه مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: این کارگروهها شامل ارزیابی و پایش، آموزش و اطلاعرسانی، حیاتی و حقوقی است و در راستای کاهش آسیبهای متوجه کودکان و نوجوانان فعال شده است.
محمدلو تأکید کرد: در حال حاضر امور بانوان و خانواده استانداری با کمبود اعتبار مواجه است و با این وجود تلاش شده اغلب برنامههای پیش بینی شده به اجرا درآید.
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