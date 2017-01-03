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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

با حضور شهردار تهران:

نکوداشت شهدای دانشجو و مدافع حرم برگزار می‌شود

نکوداشت شهدای دانشجو و مدافع حرم برگزار می‌شود

آیین نکوداشت شهدای دانشجو حماسه هویزه و مدافع حرم با حضور خانواده‌های شاهد و مدیران شهری تهران در تاریخ ۱۵ دیماه در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اولین مراسم نکوداشت شهدای دانشجو حماسه هویزه و مدافع حرم به مناسبت ۱۶ دیماه؛ روز ملی شهدای دانشجو روز چهارشنبه ۱۵ دی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در باغ موزه دفاع مقدس تهران با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران برگزار می‌شود. در این مراسم از خانواده‌های شهدای دانشجوی حماسه هویزه و شهدای دانشجوی مدافع حرم تجلیل بعمل خواهد آمد.

براساس این گزارش هدف از برگزاری این نکوداشت، گرامی داشت یاد شهدای دانشجو در انقلاب اسلامی تا به امروز است که برخی از این شهدا در سال های اوایل انقلاب جانشان را تقدیم اسلام و ایران کردند و برخی دیگر نیز در جبهه‌های دفاع از حرم از خود گذشتگی داشتند.

همچنین سیدجواد هاشمی؛ ‌ بازیگر سینما و تلویزیون در این مراسم مجری این مراسم بوده و حامد زمانی نیز در آن به اجرا خواهد پرداخت.

کد مطلب 3867542
حمید نورشمسی

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