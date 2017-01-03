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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

ریزش باران جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرد

ریزش باران جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرد

مشهد ـ رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: جاده های استان خراسان رضوی بر اثر ریزش باران لغزنده و دارای محدودیت دید است.

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون بارش باران در اغلب جاده های خراسان رضوی گزارش شده است.

وی با اشاره به لغزندگی تمام مسیرهای این استان افزود: لغزندگی جاده ها و شدت باران در نیمه جنوبی استان جاده های خواف، تربت حیدریه، کاشمر و فیض آباد بیشتر است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین لغزندگی، مه گرفتگی و محدودیت گردنه های باجگیران در مسیر شهرستان قوچان، مزداوند در مسیر سرخس و گوجکی در مسیر کلات گزارش شده است.

وی با اشاره به وجود مه گرفتگی و کاهش دید در جاده های اطراف مشهد تصریح کرد: رانندگان باید در این مسیرها با احتیاط بیشتر و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

امیدوار با اشاره به اینکه خراسان رضوی دارای ۵۱ گردنه در راه های شهری به طول ۵۴۵ کیلومتر و ۱۷۲ گردنه در راه های روستایی به طول ۵۷۴ کیلومتر است، اظهار کرد: هم اکنون تمام جاده های استان باز است ولی رانندگان باید با دقت رانندگی کنند.

کد مطلب 3867544

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