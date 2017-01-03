ثبت ۱۴ وقف جدید در همدان/واقفان متناسب با نیاز روز وقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، حجت الاسلام سیدعلی حسینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ وقف جدید در شهرستان همدان در زمینه های ساخت مسجد، حسینیه، کمک به فقرا در همدان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه واقفان خیراندیش متناسب با نیاز روز اموال خود را وقف کنند، افزود: شهرستان همدان نیازمند وقف جدید در زمینه تهیه جهیزیه برای نیازمندان و موقوفه های قرآنی است.

وی از وجود ۷۵۰ موقوفه در شهرستان همدان خبرداد و عنوان کرد: موقوفه های همدان به دو صورت انتفاعی و منفعتی هستند به طوری که ۱۵۰ موقوفه منفعتی در سطح شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در خصوص برگزاری طرح مهر تندرستی، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ میلیون تومان برای کمک درمانی به بیماران بی بضاعت در سطح شهرستان هزینه شده است.