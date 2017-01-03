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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل:

بانوان به سهم خود در نقش‌های اجتماعی دست نیافته‌اند

بانوان به سهم خود در نقش‌های اجتماعی دست نیافته‌اند

اردبیل – معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل گفت: با وجود اینکه بانوان نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند اما هنوز به نیمی از نقش‌های اجتماعی دست نیافته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: تأثیرگذاری بانوان در زمان پیروزی انقلاب و پس از آن بر کسی پوشیده نیست و بانوان همواره در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی خوش درخشیده‌اند.

وی افزود: با وجود تأکید دولت و سیاست‌های کلان کشوری برای توسعه نقش اجتماعی بانوان این سهم هنوز محقق نشده و لازم است شرایطی فراهم شود که بانوان در ایفای نقش اجتماعی دچار مشکل نشوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل تأکید کرد: یکی از نقاط قوت تربیتی زنان و دختران در کشور میزان پایبندی و تقید آن ها به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است بطوریکه این میزان حتی بیش از مردان مشاهده می‌شود.

به گفته نصیری لازم است برای احیای نقش بانوان در عرصه‌های اجتماعی حتی در شرایط برابر و انتخاب گزینه از بین مردان و زنان، به بانوان اولویت داده شود.

وی به ضرورت تقویت نقش بانوان و وظایف آن ها در چارچوب خانواده نیز تأکید کرد و افزود: مجموعه اقدامات باید بتوان بهره‌وری نقش بانوان را افزایش دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل به ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی بانوان استان تأکید کرد و گفت: لازم است برنامه‌های توسعه نقش اجتماعی بانوان در سطح کلان و در استان پیگیری شده و جنبه شعاری نداشته باشد.

کد مطلب 3867556
محمد میرزایی ناطق

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