به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: تأثیرگذاری بانوان در زمان پیروزی انقلاب و پس از آن بر کسی پوشیده نیست و بانوان همواره در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی خوش درخشیده‌اند.

وی افزود: با وجود تأکید دولت و سیاست‌های کلان کشوری برای توسعه نقش اجتماعی بانوان این سهم هنوز محقق نشده و لازم است شرایطی فراهم شود که بانوان در ایفای نقش اجتماعی دچار مشکل نشوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل تأکید کرد: یکی از نقاط قوت تربیتی زنان و دختران در کشور میزان پایبندی و تقید آن ها به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است بطوریکه این میزان حتی بیش از مردان مشاهده می‌شود.

به گفته نصیری لازم است برای احیای نقش بانوان در عرصه‌های اجتماعی حتی در شرایط برابر و انتخاب گزینه از بین مردان و زنان، به بانوان اولویت داده شود.

وی به ضرورت تقویت نقش بانوان و وظایف آن ها در چارچوب خانواده نیز تأکید کرد و افزود: مجموعه اقدامات باید بتوان بهره‌وری نقش بانوان را افزایش دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل به ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی بانوان استان تأکید کرد و گفت: لازم است برنامه‌های توسعه نقش اجتماعی بانوان در سطح کلان و در استان پیگیری شده و جنبه شعاری نداشته باشد.