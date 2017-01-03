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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

باید با جریان های انحرافی در دانشگاه ها مقابله کرد

باید با جریان های انحرافی در دانشگاه ها مقابله کرد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: متاسفانه جریان های انحرافی وجود دارد که بدنبال از بین بردن سلامت دانشگاهها هستند که باید با آنها قاطعانه مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در نشست با رئیس و معاونین  دانشگاه رازی کرمانشاه در محل بیت امام جمعه کرمانشاه، گفت: ما هرگز با برنامه های شاد و طنز در دانشگاه ها مخالف نبوده و نیستیم و  حتی بر وجود نشاط در دانشگاه ها تاکید داریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: اما اهانت به مقدسات و خواندن اشعار زشت در جمع دانشجویان کم سن و سال به  اسم برنامه های شاد به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست.

وی  خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولین دانشگاه  به دنبال توجیه کردن اتفاقات دانشگاه رازی هستند و با توجیهاتی نظیر اینکه چنین برنامه های مخاطب دارد، دانشگاه نیاز به برنامه های شاد دارد، چنین برنامه هایی به تشکل ها مربوط  می شود و ...  از خود   سلب مسئولیت می کنند.

آیت الله علما افزود: امروز برنامه های شیطانی هم مخاطب دارند و بسیاری در دنیا  برای پاره کردن قرآن کریم هم سوت و کف می زنند اما این دلیل نمی شود که  مسئولینی که باید در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند اجازه به حضور جریان های انحرافی در مجموعه خود را بدهند.

وی گفت: مگر برنامه های طنز  دیگری وجود ندارد که باید به مقدسات توهین کنند یا اشعار زشت بخوانند  آیا مسئولین دانشگاه به دختر و پسر خود اجازه حضور در چنین مراسماتی را می دهند؟

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی را قبول می کنند، باید حافظ چهار چوب و ارزش های اسلامی و انقلابی باشند و البته این الفبای مدیریت است و هیچ قصوری در این زمینه پذیرفته نیست.

کد مطلب 3867557

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