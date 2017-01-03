انتقاد از تجاری سازی آموزش به واسطه برگزاری کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله سید یحیی جعفری از تهیه و توزیع سالیانه ۱۳۰ میلیون نسخه کتاب درسی در قالب هزار و ۱۵۰ عنوان کتاب خبر داد و اظهار کرد: تقویت تفکر و خلاقیت دانش آموزان به منظور حفظ حافظه محوری در تالیف کتاب های درسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به حساسیت مساله تالیف کتاب های درسی تصریح کرد: معلمان باید کتاب های درسی جدید را پذیرفته و تمام توان خود را برای آموزش متعهدانه این کتاب ها به دانش آموزان به کار گیرند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: تا زمانی که کنکور برگزار می شود تجاری سازی آموزشی هم وجود دارد.

به گفته وی قبولی دانش آموزان براساس حفظیات در کنکور و تبلیغات گسترده صدا و سیما برای کلاس ها و کتاب های ویژه کنکور از چالش های پیش روی تحول در آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحول در آموزش و پرورش گفت: به همین دلیل این مساله در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت و تحول بر مبنای سند تحول بنیادین کلید خورده است.

حجت الاسلام محمدیان تحول را نیازمند وجود برخی زیرساخت ها دانست و ابراز کرد: در سال های اخیر تنگاهای اقتصادی، تجهیزات و نیروی انسانی مانع تحقق صد درصدی اهداف تحول در آموزش و پرورش شده است.

وی توانمندسازی معلمان براساس کتاب های درسی را برای تحقق اهداف تحول یک ضرورت دانست و ادامه داد: ناهماهنگی رکن های تربیت و آموزش از قبیل خانواده، معلم، رسانه، تلویزیون مانع تحقق اهداف این حوزه براساس سند تحول بنیادین شده است.