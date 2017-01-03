نوری مالکی: با هیچ کشور عربی به جز عربستان مشکل نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نوری‌ المالکی نخست وزیر سابق عراق در نشستی با حضور اندیشمندان و برخی مسئولان که صبح امروز (سه‌شنبه) در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با اشاره به سفرش به ایران گفت: این سفر و دیدار با مقام معظم رهبری با هدف تحکیم و گسترش روابط دوجانبه و یافتن راه های بیشتر همگامی برای آینده است.

وی افزود: سازمان های تروریستی و نیروهای دشمن قصد دارند تجربه‌های موفق ما را به سقوط بکشانند و روشن است که ما با دو جبهه مقاومت و پایداری و همچنین جبهه تخریب و ویرانی روبرو هستیم.

نوری‌ المالکی ادامه داد: لازم است از پیروزی های به دست آمده برای حرکت درآینده و مقابله با چالش هایی که ممکن است روبرو شویم استفاده کنیم. کشورهایی که زمانی برای به شکست کشاندن سوریه و عراق از سازمانهای تروریستی حمایت می‌کردند در حال حاضر از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

نخست وزیر سابق عراق تاکید کرد: امروز توانسته‌ایم فتنه داعش را فرو بنشانیم و از طریق پیگیری روند مسائل عراق شاهد هستیم که داعش به زودی کارش به پایان می‌رسد اما می‌دانید که دشمنان عراق به دنبال ایجاد فتنه‌های جدیدی علیه این کشور هستند.

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال تجزبه عراق است، البته دشمنان باید بدانند که توطئه‌های آنان همچون توطئه قبلی با شکست روبرو خواهد شد؛ چرا که ملت عراق با تجزیه این کشور مخالف هستند و امروز از هر زمان دیگری با یکدیگر متحد شده‌اند.

نوری المالکی خاطر نشان کرد: عراق این سالها سیاست خارجی متفاوتی را در پیش گرفته و درهای رابطه با همه کشورها بجز رژیم صهیونیستی را باز کرده است.

نخست وزیر سابق عراق به توسعه روابط عراق با کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: اعراب پس از یک جدایی که در دوران رژیم بعثی صدام اتفاق افتاده بود دوباره به سمت عراق بازگشتند چرا که آنها دیدند نظام حاکم بر عراق قصد دارد با همه برادران خود همکاری کند.

عراق با هیچ کشور عربی به جز رژیم آل سعود و عربستان سعودی مشکل ندارد

وی تاکید کرد: عراق با هیچ کشور عربی به جز رژیم آل سعود و عربستان سعودی مشکل ندارد. البته مقصر این ماجرا متوجه نقشه‌هایی است که پادشاه عربستان در نظر گرفته است.

نوری المالکی به روند آبادانی در عراق اشاره کرد و گفت: ما در این سال ها تولیدات و صادرات نفت را افزایش دادیم به گونه‌ای که عراق مرکزی برای کشورهایی است که قصد دارند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

نخست وزیر سابق عراق به پیوند محکم میان سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: زمانی که اوضاع در سوریه به دلیل دخالتهای بیگانه آشفته شد عراق نیز اوضاع نابسامانی پیدا کرد. بر این اساس اوضاع امنیتی عراق نیز به وضع ناامنیتی دچار شد به همین دلیل در پرتو پایگاه های تحصن و تظاهرات برای داعش نیز پایگاهی ایجاد شد.

وی به تلاش های داعش برای تسخیر استانهای بغداد، کربلا و سامرا اشاره کرد و گفت: مجاهدت های حشد الشعبی باعث ناکامی داعش در تسخیر این استانها شد. بر همین اساس آنها پس از ناکامی از تسخیر این استانها به سمت موصل حرکت کردند که سقوط موصل نتیجه توطئه پایگاههای تحصن و شعارهایی بود که در آنجا می‌دادند.

نوری المالکی معتقد است سقوط موصل نظامی نبود بلکه بر اساس یک توطئه سازمان‌یافته اتفاق افتاد، گروههای تروریستی درصدد بودند با سقوط این استان مقدمه‌ای برای سقوط بغداد ایجاد کنند که خدا را شکر هدف این توطئه به مرحله عمل نرسید.

نخست وزیر سابق عراق به نقش برجسته ایران و روسیه در برقراری امنیت در غرب آسیا اشاره کرد و گفت: با ظهور و برجسته شدن نقش روسیه با ایران و سوریه نقش آمریکا و غرب رو به افول رفته است.