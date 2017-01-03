به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی در نشست خبری با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی از دهه ۱۳۳۰ با مونتاژ شروع شد گفت: پس از انقلاب با افزایش و تعمیر ساخت داخل تولید لوازم داخلی رشد یافت و از ابتدای دهه ۸۰ به دلیل انرژی بر بودن برخی لوازم خانگی با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همکاری ما برای بهینه سازی صنعت شروع شد.

وی با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی دارای یک تکنولوژی متوسط در کشور است افزود: ما در بخش صنایع گازسوز تا صددرصد به خودکفایی رسیده ایم و پیشرفت های خوبی در لوازم خانگی داشتیم.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی با اعلام اینکه در صنعت لوازم خانگی دارای مزیت هایی هستیم که مهمترین آن وجود فناوری های نوین در برخی محصولات است اظهار داشت: آمار موسسه مکنزی نشان می دهد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در این صنعت در ایران هم طراز با آمریکا هستند.

هاشمی به تعداد بنگاه های تولیدی کوچک در مقیاس های غیراقتصادی اشاره کرد و افزود: در این راستا طرح تجمیع را به وزیر صنعت، معدن و تجارت دادیم تا تمامی بنگاه های کوچک ادغام شده و سه برند معتبر ملی و یک برند معتبر برای صادرات داشته باشیم.

وی حجم بالای واردات غیرقانونی یا شبه قانونی را از تهدیدات این صنعت دانست و گفت: محدودیت در زیرساخت های کشور در توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی از دیگر تهدیدها است همچنین فرهنگ استفاده از محصولات داخل کم است و باید برای آن بیشتر تلاش شود.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص میزان تولید در این بخش و قاچاق کالا در بخش لوازم خانگی گفت: ما در صنایع لوازم خانگی کوچک در هشت ماه ابتدای امسال حدود ۱.۸ میلیون دستگاه تولید داشتیم. در کولر آبی ۶۵۰ هزار دستگاه، در بخاری گازی ۸۵۰ هزار دستگاه، اجاق گاز ۹۰۰ هزار دستگاه، یخچال ۶۵۰ هزار دستگاه و چرخ خیاطی ۱۱۰ هزار دستگاه تولید داشتیم.

هاشمی با اشاره به اینکه در هشت ماهه حدود ۵.۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده است گفت: آمار دقیقی از میزان قاچاق در کشور نداریم اما به طور کلی با احتساب میزان نیاز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات موجود در بازار قاچاق است.

وی با اشاره به آمار صادرات و واردات لوازم خانگی گفت: صادرات محصولات ساخته شده نزدیک به ۱۷۰ میلیون دلار و واردات ۴۸۵ میلیون دلار بوده است.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی با بیان اینکه ۷۵ درصد میزان واردات مربوط به کولرهای گازی است گفت: بنابراین تولید اسپیلیت از اولویت های سرمایه گذاری وزارت صنعت است و تا شش ماه آینده یک خط تولید وارد شده که راه اندازی می شود.

هاشمی با اشاره به کاهش تولید در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ گفت: در لوازم خانگی کوچک دو درصد کاهش، کولر آبی ۴ درصد کاهش، بخاری گازی ۶.۵ درصد افزایش، اجاق گاز ۳.۵ درصد افزایش، یخچال ۳.۲ درصد افزایش، لباسشویی ۲.۷ درصد افزایش و چرخ خیاطی با ۲.۲ درصد افزایش روبرو بوده است. و در مجموع ۱۱ درصد تغییر در رشد داشتیم.

وی در خصوص نامه نعمت زاده به گمرک در خصوص یک برند کره ای با ۳ هزار میلیارد تومان تخلف، افزود: هیچ گونه درخواستبخششی در این نامه نبوده است، رسالت ذاتی وزارت صنعت حمایت از تولید است.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی ادامه داد: در فضای که برای جذب سرمایه گذاری تلاش می کنیم نمی توان فضای تخریب به وجود آورد که عوارضی برای صنعت کشور داشته باشد. در این نامه تقاضای بخشش مطرح نشده بود چرا که اینجا بنگاه خیریه نیست. شرکت اعتقاد دارد که تخلفی انجام نگرفته است و باید این فرآیند در فضایی منطقی مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی با طرح این پرسش که هدف از رسانه ای شدن این مسائل چیست، گفت: گمرک به ما پاسخ داد که ما این نامه را رسانه ای نکردیم ضمن اینکه گمرک با بازبینی در این پرونده موافقت کرد.