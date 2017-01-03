سازه های بدون مجوز در سواحل هرمزگان تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، بهروز اکرمی اظهارداشت: بخش عظیمی از معیشت مردم هرمزگان در ساحل و دریا تامین می‌ شود و تا زمانی که نتوانیم جدایی بین قاچاق و معیشت مردم را مدیریت کنیم مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.

اکرمی با بیان اینکه از ۱۷ جزیره کشور، ۱۴ جزیره در محدوده استان هرمزگان واقع شده است، یادآور شد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه عمران جزایر صورت گرفته اما عملیاتی کردن اسناد بالادستی نیازمند سرعت بیشتری در کار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسایی ۱۳۵ خور در مناطق ساحلی این استان سخن به میان آورد و افزود: این خورها نیازمند سازوکار مدیریتی جداگانه ای است چرا که هم می ‌توانند به شکل ظرفیت و هم به عنوان تهدید مطرح باشند.

وی مطالعات ICZM و تدقیق آن را کاری قابل ستایش دانست و افزود: این مطالعات می تواند مبنای توسعه سواحل در استان قرار گیرد و از موازی های جلوگیری کند.

این مقام مسوول از کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان خواست تا وضعیت سازه های ساحلی و دریایی فعلی را تعیین تکلیف و از ساخت سازه های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و در همین رابطه اضافه کرد: البته تعیین تکلیف سازه های متعلق به بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، هرچند منظور از تعیین تکلیف قلع و قمع تاسیسات نیست.