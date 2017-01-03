آلمان یک پاکستانی را به جاسوسی برای ایران متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، دادستانی آلمان مدعی شده است یک شهروند ۳۱ ساله پاکستانی در این کشور برای ایران جاسوسی کرده است و وی را در این موضوع متهم شناخته است.

دادستانی آلمان اعلام کرده است: «سید مصطفی اچ» از سال ۲۰۱۱ تاکنون با آژانس های اطلاعاتی مرتبط بوده و برای ایران نیز جاسوسی می‌کرده است.

در ادامه ادعا شده است: این مرد ۳۱ ساله از ژوئیه سال ۲۰۱۵ از رئیس پیشین جامعه اسرائیل و آلمان که روابط میان دو کشور را تقویت می کند جاسوسی کرده و در ازای ارائه اطلاعات پول دریافت کرده است.

دادستانی آلمان که به دلیل قوانین حریم شخصی در این کشور نام کامل این متهم را فاش نکرده در ادامه اعلام کرده است که درصورت اثبات اتهامات وی به حبس تا پنج سال محکوم خواهد شد.