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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

با حضور دادستان کل کشور؛

مراسم تودیع و معارفه دادستان قم برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه دادستان قم برگزار شد

قم - مراسم تودیع دادستان سابق و معارفه دادستان جدید قم با حضور مسئولان قضایی و استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع دادستان سابق و معارفه دادستان جدید قم پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام خلیلی رئیس کل دادگستری استان قم، سید مهدی صادقی استاندار، مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم، ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر و برخی دیگر از مسئولیان استانی حضور داشتند.

گفتنی است مصطفی برزگر گنجی که بیش از یک دهه سمت دادستانی قم را بر عهده داشت در دادسرای دیوان عالی کشور مسئولیت دیگری راعهده‌دار خواهد شد.

همچنین مهدی کاهه که پیش از این در سمت معاون رئیس کل دادگستری قم مشغول خدمت بوددر این مراسم به عنوان دادستان عمومی و انقلاب قم معرفی شد.

کد مطلب 3867565

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