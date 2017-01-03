به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه عمرانی در شهرک های صنعتی لرستان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها شامل عملیات اجرایی ساختمان آتش نشانی و اداری شهرک صنعتی دورود، ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی الیگودرز و پروژه تسطیح و عملیات خاکی شهرک صنعتی دورود ۲ است.
وی با بیان اینکه میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها ۴ هزار و ۷۲۸ میلیون ریال است، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه ها از ماه جاری در شهرک ها آغاز شده و پیش بینی می شود ظرف مدت ۴ ماه آینده به پایان برسند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با تاکید بر اینکه تامین زیرساختهای صنعتی از جمله آب، برق، گاز و تلفن برای شهرکها و نواحی صنعتی از جمله وظایف شرکت شهرکهای صنعتی است، افزود: این شرکت برای تامین زیرساختها و انجام پروژههای زیربنایی شهرکها تمام تلاش خود را کرده و مشارکت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع حقوق انتفاع سهم بهسزایی در سرعت تکمیل پروژههای عمرانی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی خواهد داشت.
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