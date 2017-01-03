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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

واکنش سرمربی پرسپولیس به اولین خرید زمستانی این تیم

واکنش سرمربی پرسپولیس به اولین خرید زمستانی این تیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به خبر توافق این باشگاه با سامان نریمان جهان بازیکن تیم ماشین سازی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات لیگ برتر به اتمام رسیده، تیم ها به دنبال تقویت خود با جذب بازیکنان جدید هستند. پرسپولیس از جمله تیم هایی است که به شدت دنبال جذب نیروهای جدید است و قطعا بازیکنانی را در نقل و انتقالات نیم فصل جذب خواهد کرد.

سامان نریمان جهان بازیکن تیم ماشین سازی از جمله بازیکنانی است که گفته می شود در لیست برانکو قرار دارد و امروز هم با باشگاه به توافق رسیده است.

برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در واکنش به سئوال خبرنگاران مبنی بر جذب نریمان جهان، به گفتن یک جمله بسنده کرد و گفت: هر وقت چیزی حل و نهایی شد، رسما خودمان آنرا اعلام می کنیم.

کد مطلب 3867567

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