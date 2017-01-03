واکنش سرمربی پرسپولیس به اولین خرید زمستانی این تیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات لیگ برتر به اتمام رسیده، تیم ها به دنبال تقویت خود با جذب بازیکنان جدید هستند. پرسپولیس از جمله تیم هایی است که به شدت دنبال جذب نیروهای جدید است و قطعا بازیکنانی را در نقل و انتقالات نیم فصل جذب خواهد کرد.

سامان نریمان جهان بازیکن تیم ماشین سازی از جمله بازیکنانی است که گفته می شود در لیست برانکو قرار دارد و امروز هم با باشگاه به توافق رسیده است.

برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در واکنش به سئوال خبرنگاران مبنی بر جذب نریمان جهان، به گفتن یک جمله بسنده کرد و گفت: هر وقت چیزی حل و نهایی شد، رسما خودمان آنرا اعلام می کنیم.