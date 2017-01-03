مصالحه ۷۶ درصدی پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس قزوین

سرهنگ رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر شش هزار و ۸۴۱ نفر به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریها در سطح استان مراجعه کرده اند که از این تعداد چهار هزار و ۸۲۸ نفر به دوایر مددکاری کلانتریها مراجعه که با تلاش مشاورین و مددکاران منجر به مصالحه ۷۶ درصدی شده است.

وی افزود: بیشتر پرونده های مصالحه شده در دایره مشاوره و مددکاری کلانتری های شهرستان شامل اختلافات زناشویی، اجتماعی، حقوقی و نزاع و درگیری بوده که با تلاش کارشناسان مشاوره و مددکاران کلانتری ها با چندین جلسه پیگیری و رسیدگی منجر به مصالحه شده است.

معاون اجتماعی استان در تشریح عملکرد دوایر مددکاری کلانتریها نیز گفت : واحدهای مشاوره کلانتری ها استان به طور روزانه پاسخگوی سوالات و مشکلات شهروندان در حوزه خانوادگی، حقوقی و آسیب های اجتماعی هستند و شهروندان می توانند همه روزه در ساعات اداری به این واحدها مراجعه و از خدمات رایگان مشاوره پلیس بهره مند شوند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: عملکرد پلیس مشاور، بیانگر نگرش جامعه محوری نیروی پلیس است که نتیجه کار آنها به تامین امنیت در جامعه منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره ومددکاری در موضوعات خانوادگی است تاکید کرد: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که آموزش دیدن و مشاوره و مشورت و همفکری با اهل فن و مطالعه به طی مسیری هموار در زندگی کمک می‌کند، بنابراین باید دقت کنند که چنان چه مسایل حل نشده باقی بمانند، با گذشت زمان و افزایش مشکلات، دیگر حل آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

معاون اجتماعی افزود: خانواده‌های اندیشمند باید همواره درصدد بالا بردن اطلاعات و غنای روابط زناشویی خود باشند و زمانی که در این زمینه مشکلاتی بوجود و اثرات نگران کننده‌ی آن مشخص شد، هر چه سریع‌تر به فکر راه‌حل اصلاحی و تأثیرگذار باشند و افکار و پیش‌زمینه‌ی منفی از مشاوره را از خود دور کنند و از افرادی که تخصص، رشته و تجربه‌ی آن‌ها مشاوره است کمک بگیرند و با آن‌ها هم‌فکری کنند.

سرهنگ رضایی اضافه کرد: اگر فرهنگ مراجعه به مراکز مشاوره‌ی تخصصی در جامعه جا بیفتند، به طور قطع تأثیرات مثبت فراوانی به همراه وبه دنبال اثرات روانی مثبت در جامعه زمینه بسیاری از تعارضات وآسیب های اجتماعی حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح مشاوره فعال از دیگر اقداماتی است که به همت کارشناسان مرکز مشاوره و مددکاران اجتماعی پلیس در جامعه هدف اجرا که در طی نه ماهه امسال۲۰۱، جلسه آموزشی در سطح مدارس و مساجد، ادارات که از این تعداد ۱۳۰ جلسه آموزشی در مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی توسط مشاورین و مددکاران کلانتریها برگزار شده است.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح تعداد ۱۳ هزار و ۲۶۲ نفر در جلسات مهارتهای زندگی شرکت و از این آموزشها بهره مند شدند.

سرهنگ رضایی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آرامش نیروی انتظامی استان قزوین واقع در بلوار باهنر، جنب دادسرای عمومی و انقلاب با شماره تلفن ۲۱۸۳۴۵۶ همه روزه از ساعت ۸ صبح الی۱۴ و پنجشنبه ها ۸ صبح الی ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی در زمینه های روانشناختی، خانوادگی، ازدواج، تحصیلی حقوقی و انتظامی و... و. بصورت رایگان به همشهریان عزیز است.