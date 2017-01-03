نمی دانم چرا در بخش تلفیقی هستیم/ شادی از انتشار آلبوم جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مانی مزکی سرپرست گروه موسیقی «بمرانی» در نشست خبری این گروه موسیقایی که به مناسبت اجرای زنده گروه در بخش تلفیقی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه امروز تازه ترین آلبوم گروه ما منتشر شده و این خبر را هم بدهم که روز جمعه همین هفته مراسم رونمایی ویژه ای در پردیس سینمایی چارسوی تهران برگزار می شود به هر حال انتشار آلبوم جدید و حضور گروه ما در جشنواره موسیقی فجر اتفاق خوبی است که امیدواریم بتوانیم قطعات و آثار خوبی را به مخاطبان ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در کنسرت پیش رو یکسری از آثار منتخب آلبوم های قدیمی ما به اضافه چند قطعه از آلبوم جدید در چارچوب بخش تلفیقی جشنواره موسیقی فجر اجرا می شود. البته من نمی دانم چرا در بخش تلفیقی هستیم شاید دوستان جای دیگری نداشتند که ما را در جدول بخش تلفیقی جشنواره گنجانده اند اما به هر حال خوشحالیم که فضا نسبت به سال گذشته بهتر شده و می توانیم با فراغ بال بیشتری به اجرای آثارمان بپردازیم.

بهزاد عمرانی خواننده گروه موسیقی «بمرانی» در این نشست رسانه ای گفت: همین که یک جریان در جشنواره موسیقی فجر در حمایت از گروه های غیر پاپ راه اندازی شده موضوع خوشحال کننده ای است که امیدواریم استمرار بیشتری پیدا کند. به هر حال آنچه که در کنسرت پیش روی گروه «بمرانی» به مخاطبان ارائه خواهد شد ارائه آثاری است که طرفداران ما با آن طی سال های گذشته ارتباط خوبی برقرار کردند.

مانی مزکی نیز در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: فقط برای ما این امیدواری وجود دارد که این بخش از جشنواره موسیقی فجر در سال های آینده گسترده تر شود چرا که هم اکنون نیز جای خالی بزرگان احساس می شود و فکر می کنم فضا باید به گونه ای شکل بگیرد تا این جریان تبدیل به فضای بزرگتری شود.

گره موسیقی «بمرانی» در چارچوب بخش تلفیقی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر آثار خود را ارائه می کند.