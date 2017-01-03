عامل اخاذی ۲۰۰ میلیون ریالی شبکه های اجتماعی در همدان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر اکبر امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران پلیس فتای انتظامی استان همدان فردی را که به دلیل عدم انتشار تصاویر خصوصی تقاضای ۲۰۰ میلیون ریال وجه نقد کرده بود دستگیر کردند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان همدانی مبنی بر تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی، شناسایی عامل یا عاملان مزاحمت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد حافظه جانبی رایانه ای (فلش مموری) شاکی که حاوی عکس های خصوصی و محرمانه وی بوده است به سرقت رفته که فرد سارق با شاکی تماس و مبلغ ۲۰۰میلیون ریال وجه نقد را در ازای پس دادن فلش درخواست کرده و با تهدید به پخش تصاویر در شبکه اجتماعی شاکی را تحت فشار قرار داده است.

امینی اظهار داشت: کارشناسان این پلیس رسیدگی به این موضوع در دستور کار خود قرار دادند و در ادامه تحقیقات و بررسی های فنی و پلیسی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، نامبرده را دستگیر کردند.

سرهنگ امینی اظهار داشت: در بازجویی های به عمل آمده از متهم که شاگرد مغازه شاکی بود، وی ابتدا سعی در کتمان حقیقت داشت اما با ارائه مستندات علمی لب به اعتراف گشود و به سرقت، تهدید و اخاذی اقرار و بیان داشت به دلیل داشتن اختلاف حساب با شاکی، برای وصول طلب خود اقدام به این کار کرده است.

رئیس پلیس فتا همدان به شهروندان هشدار داد: ذخیره سازی اطلاعات شخصی، کاری و محرمانه، عکس، فیلم و کلیپ های خصوصی و خانوادگی در گوشی های همراه و حافظه های جانبی مانند فلش مموری با توجه به احتمال سرقت و مفقودی آنها خطرناک است و بهترین محل برای نگهداری این اطلاعات حافظه های جانبی مثل هارد اکسترنال است که باید این حافظه جانبی نیز در محل امنی و به دور از دسترس دیگران باشد.

سرهنگ امینی توصیه کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی با مجموعه در میان بگذارند.