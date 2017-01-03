محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۷.۸ درصد از مساحت استان تحت مدیریت ویژه زیست‌محیطی است و این در حالی است که میانگین مساحت تحت مدیریت در کشور ۱۱ درصد است.

وی افزود: محیط‌زیست استان در نظر دارد منطقه شکارممنوع انزان را به منطقه حفاظت‌شده ارتقا دهد که این موضوع تدابیر حفاظتی منطقه را ارتقا خواهد داد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اذعان به مساحت این منطقه که بالغ بر ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است، ادامه داد: سازمان مرکزی نیز پیگیر ارتقا این منطقه است.

به گفته خداپرست موافقت صنعت و معدن، منابع طبیعی و استانداری برای اجرای این مهم اخذ شده و در حال حاضر پرونده درخواست مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست کشور به وزارت صنعت و معدن ارجاع شده است.

وی افزود: با ارتقا این منطقه به منطقه حفاظت‌شده مساحت مناطق حفاظت‌شده استان به بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان در عین حال به ثبت منطقه شکارممنوع خروسلو در بیله سوار با مساحت ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اشاره کرد و گفت: محیط‌زیست استان ثبت تالاب میل مغان را نیز در دستور کار دارد.

خداپرست تأکید کرد: ثبت این تالاب در مراحل نهایی است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به نتیجه قطعی برسد.

وی با اشاره به پیگیری ثبت درختان فسیلی شیخ احمدلو به عنوان اثر طبیعی ملی اضافه کرد: علاوه بر این طرح مدیریت اثر ملی سبلان و منطقه آق داغ خلخال نیز به اتمام رسیده است.