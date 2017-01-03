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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

جشنواره بازی‌های بومی و محلی در جهرم برگزار شد

جشنواره بازی‌های بومی و محلی در جهرم برگزار شد

جهرم- رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: جشنواره بازی های بومی و محلی در بخش کردیان شهرستان جهرم برگزار شد.

عبدالرحیم خداجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یک دوره جشنواره بومی محلی ویژه مهدکودک ها درروز ۵ دی ماه در محل سالن ورزشی شهدای قطب آباد بخش کردیان شهرستان جهرم برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره به منظور آشنایی کودکان با بازی های بومی محلی و فضاهای ورزشی و همچنین آموزش حرکات پایه و بنیادی از قبیل راه رفتن صحیح، آمادگی جسمانی، بازی های کودکانه و بومی محلی از قبیل آسیاب بچرخ، لی لی و غیره انجام شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم هدف از اجرای این برنامه را حفظ و احیای سنت های پیشینیان عنوان کرد و گفت: در تلاشیم بازی های بومی و محلی در تمام نقاط شهرستان جهرم زنده نگه داشته شده و به نسل های فعلی و آینده نیز منتقل شود.

کد مطلب 3867578

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