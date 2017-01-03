بخشدار جدید ایلخچی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر سه شنبه در بخشداری ایلخچی و با حضور مرتضی محمدزاده فرماندار اسکو، رؤسای ادارات شهرستان، بخش، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای بخش ایلخچی، شهردار و دهیاران بخش برگزار شد، سیّد حسام الدین حسامی بعنوان بخشدار جدید ایلخچی معرفی و از تلاش های ارزشمند علی مردی بخشدار سابق تجلیل بعمل آمد.

بخش ایلخچی قطب مهم صنعتی و کشاورزی شهرستان اسکو است

فرماندار اسکو در مراسم تودیع و معارفه بخشدار ایلخچی گفت: بخش ایلخچی یک منطقه توسعه یافته و از حساسیت خاص جغرافیایی برخوردار است و به عنوان قطب مهم صنعتی و کشاورزی شهرستان اسکو محسوب می شود.

مرتضی محمدزاده افزود: وجود واحدهای تولیدی صنعتی همچون ایران خودرو تبریز، درپاد، یاقوت صنعت و همچنین تولید محصولات کلزا(دانه روغنی)، پسته و بادام، ایلخچی را به یک قطب صنعتی و کشاورزی تبدیل کرده و امید است بخشدار جدید در دفاع از حق و حقوق این بخشها و توسعه آنها همّت بیشتری به خرج دهد.

وی به زیرساخت های روستاهای شهرستان اسکو نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت تحریم ها و گزارشات از وضعیت زیر ساخت هایی که رو به بهبود است قدمهای خوبی در دولت تدبیر و امید برداشته شد. در حال حاضر فقط ۲ روستا در بخش ایلخچی با بیش از ۲۰ خانوار بدون گاز هستند که تا پایان سال ۹۶ از این نعمت الهی بهره مند خواهند شد و امروز زمان، زمان خدمت رسانی است.

فرماندار اسکو همچنین از روند اجرای پروژه کنارگذر جنوبی ایلخچی گلایه کرد و افزود: درگذشته توجه چندانی به پروژه کنارگذر جنوبی ایلخچی نشده و عامل ترافیک سنگین و آلودگی هوای داخل شهر ایلخچی از تاخیر در تکمیل این پروژه است که تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای تکمیل آن بیش از هر موضوع دیگر مورد نیاز است و علاوه بر این پروژه توجه به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه نیز از برنامه های اولویتدار دولت برای منطقه بشمار می رود.

محمدزاده عملکرد دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مقایسه عملکرد مسئولین دولت روحانی در این مقطع خیلی مهم است که در سه سال گذشته با مشقّت های فراوان و با کمبود اعتبارات موجود از محل فروش نفت، قدم های اساسی در توسعه شهرها خصوصاً روستا ها برداشته است.

علی مردی بخشدار سابق ایلخچی نیز در این مراسم طی گزارشی از عملکرد سه ساله بخشداری ارائه کرد و در پایان با اهدای لوح سپاس استانداری آذربایجان شرقی از خدمات سه ساله وی و میر ابراهیم زاده سرپرست بخشداری نیز تقدیر شد و طی حکمی از سوی اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، سیّد حسام الدین حسامی بعنوان بخشدار جدید بخش ایلخچی معرفی و آغاز بکار کرد.