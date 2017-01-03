۱۸۴ هزار جلد شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پور حسین صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به وقایع حیاتی چهارگانه در استان بیان کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۱۳ هزار و ۹۴۷ ولادت به ثبت رسیده است.

وی از کاهش ۲.۳۷ درصدی آمار ولادت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در ۹ ماهه سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۸۶ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

پور حسین با بیان اینکه از این میزان ۱۰ هزار و ۱۴۹ مورد ولادت شهری و سه هزار و ۷۹۸ ولادت روستایی بوده است، گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت هزار و ۱۳۲ نوزاد پسر و شش هزار و ۸۱۵ نوزاد دختر متولد شده اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان های خوسف، درمیان، سرایان، فردوس و زیرکوه در مهلت قانونی به ثبت واقعه ولادت پرداخته اند.

وی از ۱۷۳ واقعه ولادت دوقلو در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال گذشته ۱۶۹ مورد ولادت دوقلو در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

حسین پور ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون سه مورد پنج قلو زایی در خراسان جنوبی به ثبت رسیده که این میزان در سال گذشته یک مورد بوده است.

وی بیشترین فرزندآوری در سال جاری را در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال دانست و افزود: ۲۰.۳۴ درصد از مادران فرزندان خود را در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ به دنیا آورده اند.

ثبت ۲۸۳۲ واقعه فوت در ۹ ماه

پور حسین با اشاره به ثبت واقعه وفات در خراسان جنوبی بیان کرد: در ۹ ماهه سال جاری دو هزار و ۸۳۲ واقعه فوت به ثبت رسیده است.

وی از افزایش ۲.۹ درصد تعداد وفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته دو هزار و ۷۷۴فوت در سال ۹۴ به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه مهلت قانونی ثبت وفات ۱۰ روز است، گفت: ۹ شهرستان خراسان جنوبی وفات را در مهلت قانونی خودش به ثبت رسانده اند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۶۱۷ واقعه فوت شهری و هزار و ۲۱۵ نفر نیز واقعه فوت روستایی به ثبت رسیده است.

پور حسین اظهار کرد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری هزار و ۵۴۰ آقا و هزار و ۲۹۲ خانم در خراسان جنوبی فوت کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین امار فوت مربوط به سن ۷۵ سال به بالا و بیشتر است، افزود: هزار و ۴۹۳ نفر از فوت شدگان سال جاری در این رده سنی قرار دارند.

حسین پور اظهار کرد: بیماری قلبی و عروقی با ۹۳۵ نفر فوتی و علائم و حالات بد تعریف شده مبهم با ۵۳۱ فوتی بیشترین علل فوت شدگان را به خود اختصاص داده اند.

ثبت ۵۸۵۶ واقعه ازدواج

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به آمار ازدواج در ۹ ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت پنج هزار و ۸۵۶ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و ۸۸۶ ازدواج در استان به ثبت رسیده است، گفت: آمار ازدواج در استان نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

پور حسین از ثبت ۸۸۶ واقعه طلاق در استان خبر داد و گفت: ۵۰ درصد از طلاق ها در چهار سال اول زندگی مشترک صورت می گیرد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین سن ازدواج در مرد ها در سن ۲۲ سال و در خانم ها نیز مربوط به سن ۱۸ سال است.

وی با بیان اینکه ۷۰۵ واقعه ازدواج سن زوجین برابر بوده است، گفت: همچنین دو هزار و ۴۱۴ نفر از خانم ها در ۹ ماهه سال جاری بین ۱۵ تا ۱۹ سال ازدواج کرده اند.

بیش از ۱۸۴ هزار شناسنامه مکانیزه در استان صادر شد

پور حسین با اشاره به اجرای طرح مکانیزه شدن شناسنامه ها بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح، ۱۸۴ هزار و ۲۹۸ شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده است.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری نیز ۳۴ هزار و ۲۱۵ شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی صادر شده است.