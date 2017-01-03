حشدالشعبی ظرفیتی راهبردی برای تأمین امنیت آینده عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری مالکی معاون رییس جمهور عراق و رییس ائتلاف دولت قانون ظهر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحولات عراق و منطقه و مناسبات دو کشور گفتگو کرد.

شمخانی با تقدیر از نقش سیاسی و مدیریتی نوری مالکی از وی به عنوان مجاهدی شجاع در دوران سخت مبارزه با رژیم صدام حسین و مدیری متعهد و هوشمند در زمان تصدی مسولیت نخست وزیری عراق یاد کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای گسترده ارتش و نیروهای مردمی عراق در مبارزه با تروریسم گفت: فتنه تروریسم اصلی ترین منشاء ناامنی و بی ثباتی بوده وموفقیتهای عراق در این زمینه موید این واقعیت است که تنها مسیر صحیح مبارزه با تروریسم، اتکا به توان وقابلیت مثال زدنی مردم و استفاده از ظرفیتهای بومی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اهمیت همپیمانی شیعه در عراق و تعامل مثبت و سازنده آن با سایر گروههای سیاسی و مذهبی را خاطر نشان ساخت و افزود: تداوم روند مثبت ایجاد شده در همپیمانی شیعه نیازمند صبر، از خودگذشتگی، همگرایی و تعامل است که خوشبختانه رهبران شیعه عراق همگی واجد ویژگیهای ذکر شده هستند.

فتنه تروریسم اصلی ترین منشاء ناامنی و بی ثباتی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اراده جمهوری اسلامی ایران برای حمایت مستمر از دولت ومردم عراق برای دفع فتنه تروریسم افزود: برخی کارشکنی های صورت گرفته از سوی آمریکا به منظور فرسایشی کردن روند آزادسازی موصل ناشی از عدم خواست آنان برای پایان یافتن بحران امنیتی در غرب آسیاست.

دریابان شمخانی عنوان داشت: با شروع عملیات موصل، داعش در سیر قهقرائی خود قرار گرفته است و به طور قطع این عملیات با عزم ارتش و نیروهای مردمی عراق تا انتها پیگیری شده و امکان بازسازی توان تروریستهای تکفیری و طراحی توطئه های جدید از آنان گرفته می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ظرفیت های عظیم مردمی و قدرت سازماندهی و مدیریت دولت عراق که در کنگره جهانی اربعین حسینی مشاهده شد نشان دهنده قدرتی ارزشمند برای مقابله با بحرانهای ساختگی و حل مشکلات داخلی عراق است.

وی افزود: تشکیلات مردمی حشدالشعبی یک ظرفیت راهبردی برای تأمین امنیت آینده عراق بوده و تصویب قانون آن در پارلمان عراق به دلیل مشاهده عملکرد سازنده و مشارکت همه گروه ها و مذاهب در آن است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: به منظور تامین امنیت پایدار و رشد و پیشرفت دو کشور ایران و عراق و تبدیل شدن به الگویی از رابطه راهبردی در منطقه، فعال سازی ظرفیتهای جدید در همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اجتناب ناپذیر است.

حشدالشعبی یک ظرفیت راهبردی برای تأمین امنیت آینده عراق است

شمخانی با اشاره به تجربه موفق اجرای مشترک پروژه های متعدد از سوی دو کشور که منافع محسوسی برای ایران و عراق بدنبال داشته است افزود: تسریع در اجرای توافقات فی مابین در موضوعات مختلف بویژه موضوعات مرزی می تواند افقهای جدیدی را برای ارتقاء سطح همکاری های مشترک پیش روی دو کشور قرار دهد.

نوری مالکی معاون رییس جمهور عراق و رییس ائتلاف دولت قانون نیز در این ملاقات ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات عراق و روندهای سیاسی و اقدامات میدانی، هدف ازسفر به ایران و دیداربا مسولین کشورمان را توسعه مناسبات همه جانبه میان دو کشور و تبادل نظر به منظور افزایش هم افزایی در چارچوب تعامل جبهه مقاومت عنوان کرد.

وی با قدردانی از حمایت های همه جانبه جمهور اسلامی ایران از عراق در جنگ علیه تروریسم افزود: حفظ و تداوم پیروزی های چشمگیر جبهه مقاومت در مقابله با تروریسم و حامیان منطقه ای و غربی آنان نیازمند شناسایی و رفع موانع وبرنامه ریزی برای ارتقاء توان و قابلیت های سیاسی، دفاعی و امنیتی است.



